Sabrina Rojas en el centro de la polémica: ¿romance con Pipa Benedetto?

En las últimas semanas, el delantero Darío "Pipa" Benedetto quedó en el centro de la polémica luego de que su exesposa, Noelia Pons, lo acusara de no hacerse cargo de sus hijos tras su separación. Esta situación se intensificó cuando comenzaron a circular los rumores sobre un supuesto affaire entre el futbolista y la actriz Sabrina Rojas en un boliche, lo que habría desencadenado el final de su relación.

Si bien Benedetto negó tajantemente el romance con Rojas, varias fuentes presentes en el lugar aseguran que sí hubo un encuentro entre ellos. Ante la creciente ola de rumores, Pons no solo confirmó la ruptura con el jugador, sino que aprovechó para enviar un mensaje contundente en redes sociales: “Sí, estoy sola. Hay muchísimas preguntas preguntando si me separé. Esto lo cuento porque sé que a muchas mujeres les puede hacer bien escucharlo”. Sus palabras apuntan a animar a otras mujeres a no permanecer en relaciones en las que no se sienten valoradas.

Pero no todo terminó ahí, porque en las últimas horas, Pons expuso en redes sociales que Benedetto no estaría cumpliendo con sus responsabilidades como padre. Según Pochi de Gossipeame, la exesposa del jugador habría señalado que él prefiere visitar la casa solo cuando los niños no están presentes, dejando en claro una falta de interés en su rol paterno.

En un mensaje compartido por Pons, la acusación se vuelve aún más directa: “Ahora el favor de abrir mi casa para que vengan a buscar algo, un día que estoy sola, sin niños, porque mi mamá me ayuda, se pone en la balanza de hacerse cargo de la paternidad. Yo no entrego un traje, no cuidan a sus hijos. Qué balanza rara”.

Las declaraciones de Pons y las acusaciones sobre infidelidad y abandono han puesto a Benedetto en una posición incómoda, tanto en el plano personal como público. Mientras tanto, el futbolista no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La situación ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, donde los seguidores del jugador y su expareja debaten sobre la responsabilidad y el comportamiento del deportista.

La polémica sigue creciendo, dejando en evidencia que la separación entre Benedetto y Pons no solo está marcada por tensiones, sino también por un desafío público en el cumplimiento de sus roles como padres.