Santi del Moro anunció que llega a GH el reemplazo de Keila

En las últimas semanas, la casa de Gran Hermano vivió un nuevo giro en su dinámica tras la expulsión de Keila Sosa, quien dejó el programa por decisión del propio "Big". Según lo comunicado, la salida se debió al visible descontento de Keila con la experiencia dentro de la casa más famosa del país.

En un mensaje emitido por la producción, el anfitrión de la casa expresó: “Keila, ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero que hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación y que dormís más de lo que te gustaría o que no te sentís a gusto con la estadía. En vos solo veo angustia y deseos de no estar más en mi casa. Eso, Keila, me angustia mucho a mí también”. Con estas palabras, se cerró la participación de Sosa en el reality.

Un reemplazo ya está listo

Como era de esperar, la producción no tardó en reaccionar y ya tiene preparada a la nueva participante que ingresará al juego. La nueva “hermanita” se encuentra aislada en el mismo hotel donde estuvieron los demás concursantes antes de ingresar al programa.

En su programa de radio, el conductor Santiago del Moro habló sobre las posibilidades de reemplazo, aclarando que hay dos candidatas para ocupar el lugar de Keila. Esto surgió en un contexto de especulaciones entre los fanáticos. Este lunes en la mañana, el mediático compartió una historia en donde la figura de una mujer sobre una moto, anticipa un ingreso que no pasará inadvertido.

Será en la emisión del debate, cuando se conozca la identidad de la nueva participantes del reality más exitoso de la televisión argentina.