Esta semana, el cordobés Ulises se convirtió en el líder de Gran Hermano frente a las críticas y malestar de varios de los participantes.

Luego de la nominación del miércoles y los beneficios de los que gozaba el jugador, un grosero error estratégico terminó anulando sus beneficios y desencadenando tensiones entre los participantes.

Tras superar dos galas de eliminación, el hermanito había logrado convertirse en líder de la casa, ganando inmunidad y dos valiosos poderes: la posibilidad de fulminar a dos compañeros y el derecho a usar votos dobles. A pesar de ello, administrar el liderazgo no resultó fácil para Ulises, quien terminó cayendo en contradicciones que generaron críticas dentro y fuera del reality.

Un liderazgo lleno de polémicas

Al inicio del programa del viernes, Santiago del Moro le pidió a Ulises que utilizara sus beneficios para subir a alguien a placa. Sin dudar, el cordobés eligió a Martina, de quien aseguró no estar sorprendido por la reacción que tuvo ante su nominación: “Me lo esperaba. No nos llevamos bien, y tampoco comparto lo que hace con Brian”. Según explicó Ulises, su decisión respondía a una estrategia: consideraba que Martina no correría riesgo durante la eliminación del fin de semana.

El problema surgió cuando debía salvar a una de sus compañeras, Jenifer o Chiara, quienes también estaban en placa. Incapaz de tomar una decisión, Ulises expresó: “No puedo elegir entre ellas. Ambas me ayudaron mucho, las quiero con el corazón. Estoy seguro de que el público las valora tanto como yo”.

Conflictos y declaraciones cruzadas

En medio de las deliberaciones, Ulises aprovechó para lanzar críticas indirectas hacia Brian Alberto, a quien acusó de traicionar alianzas y de misoginia. “Ha votado a amigas cercanas y pide a las mujeres que vayan al último porque son lentas. No discuto con misóginos”, disparó.

Brian, lejos de entrar en polémicas, respondió con serenidad: “Juego con el corazón y la mente. Lo que hice fue un error, pero estoy agradecido de estar aquí”.

La sanción que cambió todo

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Gran Hermano anunció una sanción para Ulises. Según el reglamento, el líder no puede insinuar sus decisiones antes de oficializarlas en el programa. Sin embargo, el cordobés había discutido abiertamente su estrategia durante la semana, lo que anuló su derecho a salvar a Sandra y subir a Martina a placa.

“Todo liderazgo implica responsabilidad. No puedo dejar pasar las conversaciones en las que diste a entender tus decisiones”, sentenció Gran Hermano, dejando al cordobés sin su ventaja estratégica y marcando un giro en el juego.

Reacciones en redes y el análisis de Santiago del Moro

Desde el estudio, Santiago del Moro analizó el accionar de Ulises y lo calificó como un error imperdonable. “Tenía todo para hacer una jugada inteligente, pero habló de más. Su liderazgo quedó completamente expuesto”, señaló el conductor.

La sanción dejó a Ulises en una posición vulnerable y con la confianza de sus compañeros en duda. Ahora, con el liderazgo anulado y la casa dividida, el panorama para el cordobés parece complicarse en una competencia que cada vez se torna más impredecible.