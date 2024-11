Este lunes y para sorpresa de sus seguidores, Virginia Gallardo confirmó su separación del empresario Martín Rojas, con quien compartió una relación de una década y Martina, la hija en común de la pareja de apenas 4 años de edad.

La noticia fue inicialmente divulgada por Yanina Latorre en el programa LAM (América), luego de obtener la confirmación directa de Gallardo, panelista del ciclo Poco Correctos el ciclo del Trece.

Durante una entrevista, la correntina no dudó en hablar del tema y, con mucha tranquilidad, comentó: "Estoy separada, muy bien. No hay mucho más por saber. La vida, me separé hace un tiempito. Lo llevo bien, es un proceso nuevo, pero bien", comentó la mediática.

La panelista aseguró que la ruptura con Martín Rojas fue producto de un entendimiento mutuo y se dio de manera madura. "Fueron diez años juntos. No pasó nada fuera de lo común, simplemente cosas de la vida. Decisiones que tomamos de manera adulta, enfocándonos en Martu, nuestra hija, que tiene cuatro años. Lo estamos dando todo por ella", subrayó la rubia.

"Fue una decisión familiar, tomada por el bien de todos. Nos estamos hablando muy bien y adaptándonos a esta nueva dinámica", agregó Gallardo, dejando claro que la separación fue en términos amistosos y pensando siempre en la hija que tienen los ex en común.

Para cerrar, la ex participante del Bailando comentó: “Es una situación difícil de llevar en general”.