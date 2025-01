Wanda Nara rompe el silencio: llamada explosiva a LAM y graves denuncias

Este jueves, Wanda Nara decidió romper el silencio en una explosiva llamada en vivo al programa LAM, donde expuso graves denuncias y desmintió rumores que habían circulado sobre su vida personal.

En diálogo con Ángel de Brito, la conductora y empresaria expresó su malestar por las versiones difundidas sobre ella: "Quería hablar con vos porque me mandaron por Instagram un tuit tuyo donde están diciendo cosas que no son. Se está jugando con el dolor de una mamá. Me pusieron como que estoy recibiendo dinero, y eso no es verdad", comenzó Wanda, visiblemente afectada.

Las denuncias contra Mauro Icardi

En su descargo, Wanda dió en detalles sobre su relación con Mauro Icardi, a quien acusó de haberla amenazado y manipulado. "Cuando se fue de mi casa, Mauro me prometió destruirme. Me dijo que iba a pagar lo que fuera necesario para arruinarme la vida", aseguró.

La conductora también reveló que el futbolista utilizaba un sistema de cámaras de seguridad en su hogar para controlarla. "Había más de 60 cámaras en todas mis casas. Mauro tiene todas esas imágenes, incluyendo las de mi habitación. Ahora, me amenaza con videos íntimos", denunció.

Además, Wanda afirmó que varios periodistas están siendo financiados por Icardi para difamarla. "Sé de una periodista en particular que cobra 20 mil dólares por mes de Mauro para destruirme", señaló, aunque evitó dar nombres específicos en este punto.

Críticas a la China

Wanda también apuntó contra Eugenia "La China" Suárez, mencionando la relación de esta con Icardi. "Le dije: 'Agarrale la mano y salí a blanquear, pero no uses a mis hijas'", contó, al tiempo que recordó comentarios despectivos del futbolista hacia la actriz. "Mauro hablaba pestes de Eugenia, decía que era fácil y que tenía olor. Incluso, me dijo: 'La voy a embarazar, total esta mina se embaraza de cualquiera'".

La mediática no se guardó críticas hacia la actriz, indicando que "debe estar despechada porque en su momento no la eligió". Asimismo, expresó su rechazo a que sus hijas compartan tiempo con Suárez: "No quiero que mis hijas estén sentadas con una mujer como ella".

La lucha contra la leucemia

En un momento, Wanda reveló que, a pesar de su diagnóstico de leucemia, Icardi le dio de baja la obra social. "Sabiendo que tengo leucemia, me deja sin cobertura médica. Ninguna prepaga me va a aceptar por mi enfermedad", dijo con angustia.

Denuncias contra periodistas

Para cerrar su testimonio, Wanda confirmó que presentó denuncias contra Yanina Latorre, Pepe Ochoa, Analía Franchín y Pía Shaw, a quienes acusó de colaborar en la campaña para dañar su imagen. "Estoy cansada de que se digan mentiras. No voy a permitir que sigan dañándome ni a mí ni a mis hijos", concluyó.

La explosiva declaración dejó sin palabras a los presentes en el piso y abrió un nuevo capítulo en la polémica relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.