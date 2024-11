Wanda Nara se refirió abiertamente a su vínculo con Mauro Icardi

En las últimas horas, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su amor en un vivo de Instagram en donde se besaron y dejaron en claro el amor que los une.

Hace apenas algunos días atrás, la conductora de Bake Off negaba la relación con el cantante pero ahora, algo cambió y decidieron contarlo todo.

Mientras los fanáticos celebraban este amor, en Turquía Mauro Icardi hace de cuenta que nada de esto lo afecta y hasta se lo vincula con una cantante.

Para dejar en claro todo, Wanda Nara decidió publicar un contundente mensaje en sus redes sociales, contando su verdad y hablando directamente hacia el padre de sus hijas menores y a los medios de comunicación.

"La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien", comenzó diciendo la empresaria.

Luego sumó: "Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza, y hasta con la difícil tarea de recuperar a las mascotas de mis hijas, que lamentablemente son rehenes", lanzó la influencer apuntando directamente hacia el jugador de Galatasaray Spor Kulübü.

"Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión, Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad", para cerrar, Nara cerró con un corazón rojo.