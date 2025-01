Yanina Latorre filtró el celular de La China Suárez y el escándalo aumentó

En medio de la ola de audios y chats filtrados del llamado Wandagate, un nuevo episodio tomó un giro inesperado en el ámbito judicial. El conflicto se desató cuando Yanina Latorre expuso accidentalmente el número de teléfono de La China Suárez en sus historias de Instagram mientras comentaba los recientes conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La filtración ocurrió cuando Latorre relataba un episodio en el que Wanda habría llamado a Rufina Cabré, hija de Eugenia Suárez, para saludar a Francesca Icardi en su cumpleaños. Al percatarse del error, la panelista intentó ocultar el número, pero ya era demasiado tarde. El incidente generó revuelo en redes sociales y motivó a La China a tomar acciones legales.

Según informó Ángel de Brito en su programa LAM, Eugenia Suárez presentó una denuncia formal por la filtración del chat privado entre ella y Wanda Nara, en el que la actriz criticaba la forma en que la empresaria habría hablado con su hija.

Este lunes 20 de enero de 2025, se reveló que Suárez también solicitó una medida cautelar contra Wanda Nara y Yanina Latorre. En el documento legal, se detalló que la divulgación del número de teléfono de la actriz ocurrió el 19 de enero a través de las historias de Instagram de Latorre, obligando a Suárez a cambiar de número por seguridad.

Además, la medida incluía una advertencia para que Wanda Nara se abstuviera de difundir conversaciones privadas relacionadas con Suárez, bajo la amenaza de una multa. No obstante, de acuerdo con De Brito, el juez le habría informado a la actriz que la solicitud de sanciones económicas no era procedente.

Por su parte, Yanina Latorre reaccionó rápidamente a las acusaciones a través de sus redes sociales. "Cada vez que me quieren callar les sale mal. Me quieren callar porque digo la verdad. Nunca miento, la gente me cree", escribió la panelista. Además, aseguró tener más información sobre la situación de Suárez, incluyendo una supuesta negociación con uno de los padres de sus hijos. "Lo que propone es siniestro", agregó Latorre.

Asimismo, Latorre aclaró que, aunque su nombre figuraba en el escrito presentado por Suárez, no se le reclamaba nada directamente a ella, sino solo a Wanda Nara. El conflicto continúa escalando, sumando un nuevo capítulo a la controversia que rodea a las figuras públicas involucradas en el escándalo mediático.