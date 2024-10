Inés Leiva: la emprendedora que endulza tradiciones en la Fiesta Nacional del Sol 2024

Desde Caucete llega la historia de Inés Leiva, una emprendedora apasionada por rescatar las tradiciones gastronómicas de su familia. Con una mezcla de recuerdos, sabores caseros y amor por su comunidad, Inés lleva adelante “Cefa”, un emprendimiento que no solo endulza paladares, sino que busca conectar generaciones a través de licores, dulces y vermut. Esta es la historia de una mujer que hizo de la cocina su motor y de su emprendimiento, un legado para las próximas generaciones.

Acerca de su emprendimiento, “Cefa” nació en 2015, como una manera de preservar los sabores que marcaron la infancia de Inés: “Todo lo que hacemos en nuestro emprendimiento está inspirado en mis padres y abuelos. La familia siempre ha sido vital para mí, y quise compartir con otras personas los recuerdos más lindos de nuestra cocina”, explica con orgullo. Lo que comenzó con dos sabores de licor se transformó en una amplia variedad que hoy incluye más de diez opciones entre licores, dulces y el fresco vermut que ya ganó reconocimiento entre los consumidores.

Pero la verdadera inspiración detrás del proyecto fueron sus hijos: “Lo inicié pensando en ellos, para ayudarlos a estudiar y darles un futuro. A la vez, quería que otras personas pudieran disfrutar los sabores de mi infancia y que no se perdieran en el tiempo”, señala.

Desde su inicio, Inés buscó no solo expandir su oferta de productos, sino también hacer que estos sean accesibles para diferentes tipos de consumidores. Actualmente, las preparaciones de “Cefa” son aptas para celíacos, ya que se producen sin gluten, pero su próxima meta es lograr una nueva adaptación: crear productos aptos para diabéticos: “Quiero que todos puedan disfrutar de nuestros sabores, sin restricciones. Me entusiasma la idea de modificar nuestras recetas para llegar también a quienes no pueden consumir azúcar”, comentó.

Además, Inés tiene otro objetivo ambicioso en mente: homologar sus productos para ingresar al circuito comercial formal y llegar a más puntos de venta. Este paso le permitirá escalar su proyecto y ofrecer sus creaciones en mercados más amplios.

Inés comentó que sueña con que “Cefa” se convierta en mucho más que un emprendimiento artesanal. Ganar el premio de “Emprendedoras del Sol” representaría un gran impulso en su camino hacia la profesionalización y expansión del proyecto. “El premio no solo nos permitiría mejorar nuestras recetas y diversificar los productos, sino que también sería clave para incorporar más recursos humanos. Necesitamos manos que nos ayuden a llevar adelante esta ampliación”, explica con entusiasmo.

Leiva es una mujer que ha hecho de sus recuerdos y tradiciones una forma de vida. Cada botella de licor y cada frasco de dulce que sale de su cocina lleva impregnado el cariño y la historia de su familia. Pero su proyecto no se queda en el pasado: con visión y compromiso, busca crecer, innovar y llegar a más hogares con sabores que emocionan.

“Quiero seguir aprendiendo del mundo del emprendedurismo artesanal y ver cómo este proyecto se convierte en algo mucho más grande y productivo”, afirma. Inés no solo aspira a hacer crecer su negocio, sino también a crear oportunidades laborales y contribuir al desarrollo de su comunidad.

¿Será esta emprendedora la elegida para llevarse el premio? De algo estamos seguros: Inés Leiva ya se ganó un lugar especial en el corazón de quienes conocen y degustan sus creaciones, compartiendo también su historia.