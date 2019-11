La detuvieron por parir en su casa: cinco meses después, demandará al Estado

A cinco meses del nacimiento de su hija, Fiorella Eiras, iniciará acciones legales contra el Estado y el Hospital Rawson por maltrato, abandono de persona y violencia obstétrica. Se trata de la mujer que decidió dar a luz en su casa el pasado 24 de junio y cuando llegó al hospital Rawson en busca de asistencia para su hija, vivió una traumática situación.

Fiorella, estuvo detenida más de 12 horas en la sala de maternidad del hospital Rawson, con un policía de custodio como así también detuvieron al padre de la menor recién nacida. En ese momento, desde el hospital, argumentaron que no podían dar fe sobre la identidad de la menor y por eso, intervino la justicia, que pidió una prueba de ADN para constatar la identidad.

Noticias Relacionadas Exclusivo: La partera de Fiorella cuenta lo que pasó con un parto respetado que terminó en escándalo

Fueron momentos de angustia y desesperación para Fiorella que pasó horas y horas con su hija en brazos, esperando por atención médica que llegó casi medio día después.

“Decidí parir en mi casa amparada por la ley, siempre respaldada por una profesional que ha trabajado para el Estado pero esta jubilada. Cuando he tenido que ir al hospital, no sabían cómo llevar a cabo el proceso, me abrieron una causa penal, me han tenido 12 horas presa, cuando me han tenido que revisar no ha sido de la mejor manera. En ese sentido, estuve 12 horas sin atención médica y cuando la tuve fue bastante morbosa, no me sentí cómoda”, relató la mamá a cinco meses del hecho.

“Me ha quedado una causa penal abierta, que si quiero salir del país no puedo. No sé qué pasó con el resultado de ADN que nos hicieron hacer. No me han llamado a declarar. Hemos puesto un abogado y queremos respuestas pero no conseguimos respuestas del juzgado. No sé cómo se ha generado esto, me han sacado un momento de mi vida que es único y que sucede muy pocas veces. Es eso lo que me lleva a no quedarme. No quiero que las mujeres pasen por lo que yo he pasado por decidir qué hacer con mi cuerpo. Cada uno es dueño y siendo consciente”, dijo Fiorella. Cabe destacar que la justicia de Menores, confirmó que el ADN practicado a la mamá y su beba dio positivo.

“El hospital salió a decir que no tenía historia clínica y que no está, pero tengo todos los análisis, ecografías que me hice en los días previos, tengo muchos más controles de los que te exigen. Estoy anonadada de haber estado tanto tiempo presa sin que los médicos se preocupen. Falta un poco de humanismo, empatía, no me parece lindo que una mujer cuando vaya a parir tenga que bancarse el maltrato. No me quisieron dar ni una camilla para recostarme”, recordó la mamá.

Fiorella Eiras, en dialogo con Canal 13, dijo que “en el consultorio que me han revisado habían como 7 personas y yo lloraba porque me daba vergüenza, no era necesario que hubiera tanta gente y que estén todos mirándome, yo quería intimidad para mí y mi cuerpo. Me encontré con esa situación y no podía hacer otra cosa más que dejar que actuaran por pedido de la justicia, y no estaba entendiendo lo que pasaba. En ningún momento nadie me explicaba. Me dijeron que tenía que internarme en una silla de rueda cuando yo había ido en un remis y estuve 12 horas presa en una sala”.

“Estamos sujetos a un protocolo que no hace sentir bien a la gente y es lo primordial en un momento así. Es feo que te traten como un animal cuando vas a parir. Estas trayendo una vida al mundo. A mí me dolió muchísimo que nadie se haya preocupado en el hospital por la salud de mi hija. He quedado muy dolida con la sociedad entera. No puedo entender como los hospitales reaccionan y tratan a las personas así. No tengo ganas de vivir en esta sociedad pero vamos a tratar de generar un cambio y que las mujeres podamos disfrutar de las cosas lindas de la vida”, sostuvo.