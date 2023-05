Otros imputados sumaron sus últimas palabras en el juicio de Lesa Humanidad

En horas de la siesta de este viernes otros imputados sumaron sus últimas palabas en el juego por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en San Juan. En esta ocasión fue el turno de Eduardo Ernesto Traverso (que decidio no agregar nada a lo expuesto por su defensa), Araldo Alfredo Medina, Jorge Manuel Laiseca y Carlos Ángel Castro.

Todas las partes estuvieron presentes de forma virtual, Tribunal Oral Federal integrado por Alberto Daniel Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi, por parte del Ministerio Público Fiscal se encontraron conectado el fiscal Dante Vega. También estuvieron presentes las defensas oficiales y las otras defensas.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial se conectaron los imputados Jorge Antonio Olivera y Eduardo Daniel Cardozo, y desde la unidad 17 Marcelo Edgardo López.

Por el sistema de video conferencia Eduardo Ernesto Traverso, del teraui, Norberto José Trigo, Miguel Ángel Megías, Araldo Alfredo Medina, Juan Carlos Coronel, Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski, Rubén José Mondaca, Andrés Walter Alderete, Carlos Ángel Castro, curchesin, Gustavo Adolfo Lafuente, Jorge Manuel Laiseca, Horacio Antonio Estrada y Juan Carlos Yannello.

En el día de la fecha quienes tuvieron la posibilidad de exponer palabras finales fueron: Eduardo Ernesto Traverso, Araldo Alfredo Medina, Jorge Manuel Laiseca y Carlos Ángel Castro.

Carlos Ángel Castro fue el que más se extendió y comenzó agradeciendo y saludando a todos los miembros del tribunal, a los miembros del Ministerio Público Fiscal, a las víctimas y familiares.

“Finalmente después de todo este tiempo, 6 años, 3 meses y 9 días de aplicación de una prisión preventiva vivida en mi mente como una incomprensible prisión perpetua llegamos a los tramos finales de un juicio sentimentalmente interminable que lleva 3 años y medio de desarrollo", expresó.

Agregó, “al fin hemos llegado a este momento luego de las necesarias etapas previas y del innecesario sufrimiento del injusto encierro, el momento de las llamadas palabras finales, expresa mi sentir, la injusticia del encierro dada la probada inexistencia de haber cometido ninguna de las felonías hacia ningún ser humano que me endilga criminalmente la fiscalía”.

Dijo que nunca en aquella época asistió al Penal como se lo acusó durante el juicio, “no me vio, ni me nombró jamás una víctima. Jamás pude haber participado de semejante barbarie contra ningún ser humano”.

Apelo a la capacidad del tribunal para tomar una decisión justa: “mi libertar está en su sabia decisión. Soy un solado, no un criminal, no pido piedad, no pido consideración especial. Solo pido que se analice concienzudamente cada escrito que fue firmado por mí en cumplimiento de una acción netamente administrativa, no operacional”. Carlos Ángel Castro

Eduardo Ernesto Traverso fue el siguiente, quien simplemente decidió no agregar nada a ls detallado pro su defensor oficial.

Laiseca, en el mismo sentido que Castro dijo que su acusación es injusta, a hizo referencia al descargo que realizo en abril del año pasado sobre el hecho que se le imputa, “creo haber sido lo suficientemente claro y especifico en relación a mi total ajenidad a la comisión de ningún delito en relación a mis funciones militares en san juan”

Al respecto agrego, “vuelvo a reiterar que el único hecho de figurar una firma mía en una acta que yo no labré y que el señor fiscal no pudo comprobar que lo hiciera y que incluso fue incorporada una acción judicial de una vaga declaración testimonial que no pudo dar precisiones, no considero que justifican una pena por tortura a una persona por motivaciones políticas”.

Insistió en que no tuvo nunca contacto con el denunciante, que por su situación de salud no pudo declara y si lo hizo su sobrino en su lugar, “era el único que podía nombrarme o dar testimonio, comentó con vaguedad lo que refiere a mi respecto. Estoy convencido que esta situación se resolverá declarando mi total ajenidad a la comisión de cualquier delito”, Agradeció a los defensores públicos por su trabajo. Jorge Manuel Laiseca

Por último Araldo Alfredo Medina dijo que no esperaba transitar la última etapa de subida en una situación como esta, “ha cumplido 70 años, tengo 20de vida militar y 30 de vida civil, la única vez que estuve delante de un juez fue tratando de justificar alguna infracción de tránsito”.

Dijo estar tener tranquilidad por su proceder en las distintas etapas de su vida, “no tengo nada que ver con la acusación que me hace la fiscalía, a tal punto que me dejan muy tranquilo las ultimas frases del fiscal cuando dijo: yo contra Medina no tengo nada, no hay denuncia, no hay pruebas, no hay testimonios, no hay nada, ni la va a encontrar humildemente lo digo”. Araldo Alfredo Medina

La próxima audiencia será el 5 de junio a las 14, y se podrá ver por el enlace dispuesto por el Tribunal Oral Federal del Poder Judicial.

El proceso que llevó 4 años y fue demorado por la pandemia retomó el pasado 2 de febrero de este 2023 contra ex policías, militares y un funcionario judicial federal. La causa se inicia por hechos contra unas 150 víctimas de las cuales 22 están en condición de desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en un evento conocido como Fusilamientos.

Aun no se ha podido confirmar cuando estará convocado el ex fiscal Yannello y si hará uso de la palabra. Quien fuera funcionario federal, está acusado de cubrir crímenes de lesa humanidad contra unas 78 víctimas. Una particularidad que tiene el proceso es que también se puso sobre la lupa el accionar de la policía de San Juan en el terrorismo de Estado. En su mayoría integrantes del D-2 de Inteligencia, llegan a juicio por su colaboración con los grupos de tareas.

Los imputados

Los que llegan a la etapa final del juicio son: Andrés Walter Alderete, Alberto José Bazán, Miguel Ángel Bergounian, Eduardo Daniel Cardozo, Armando Roque Carrizo, Carlos Ángel Castro, Juan Carlos Coronel, Gustavo Ramón De Marchi, Juan Francisco Del Torchio, Horacio Antonio Estrada, Daniel Rolando Gómez, Eusebio Jurczyszyn, Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski, Gustavo Adolfo Lafuente, Jorge Manuel Laiseca, Marcelo Edgardo López, Araldo Alfredo Medina, Miguel Ángel Megías, Felipe Pedro Molina, Rubén José Mondaca, Carlos Alberto Olha, Jorge Antonio Olivera, Carlos Antonio Saavedra, Juan Carlos Torres, Eduardo Ernesto Traverso, Norberto José Trigo, Juan Carlos Turón, Juan Carlos Yannello.

Otros 8 fueron separados por no poder afrontar el proceso mientras que otros 3 ya fallecieron: José Eladio Escudero(IN), Carlos López Patterson(IN), Darvin Vianor Mejías(IN), Rubén Arturo Ortega(IN), Jorge Horacio Páez Senestrani(IN), Agustín Alejandro Pereyra(IN), Eduardo Daniel Vic(IN), Adelmo Zuliani(IN), José Claudio Guzmán(SF), Osvaldo Benito Martel(SF), José Hilarión Rodríguez(SF)