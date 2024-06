Nasser Usair sobre la desestimación de la denuncia a Grynszpan: ‘La fiscal se equivocó de legajo'

En Más allá de las Noticias, el abogado Nasser Usair, habló de la decisión de la Justicia de desestimar la denuncia contra Claudia Grynszpan por falso testimonio en su declaración en el caso de Lucía Rubiño. El letrado, que pidió que la ex ministra fuese investigada por dicha declaración, a través de este instrumento judicial, confesó que no leyó los argumentos, que ‘se enteró algo por la prensa’, a la vez que expresó irónicamente: ‘La fiscal se equivocó de legajo’

El abogado señaló que si bien no conoce el nombre de la fiscal a quien el recayó la denuncia, la alta empleada judicial no se inmiscuyó en la denuncia o directamente se confundió de legajo. En ese sentido, Nasser Usair aseguró que las pruebas contra la ex funcionaria de Sergio Uñac, son ‘bastante fuerte’, cuestionando de esta manera la decisión de la Justicia. ‘Hay 20 testimonios que sostienen lo contrario a lo que declaró esta señora’, sostuvo el letrado que defiende a uno de los jóvenes acusados de atropellar y matar a la joven Lucía Rubiño en una supuesta picada ilegal.

Grynszpan señalada por falso testimonio: la Justicia desestimó la denuncia

Nahim Manzur es el acusado de haber atropellado a Lucía Rubiño, ocasionando su muerte instantes después. El mismo había radicado una denuncia en contra de Claudia Grynszpan, asegurando que ella lo perjudicó mintiendo en la declaración que dio la ex ministra de Turismo sobre lo ocurrido esa noche en el barrio Profesional. Finalmente, las autoridades desestimaron esta presentación.

Según lo que informó el medio Tiempo de San Juan, el fiscal de la UFI Genérica que se encargó de analizar esta denuncia, consideró que no había elementos para sostener esta sospecha. Directamente la ex funcionaria estaba siendo señalada por haber cometido presuntamente el delito de Falso testimonio, sin embargo, todo terminó siendo desestimado.

Uno de los motivos principales de esta determinación es que lo que declaró Grynszpan, estaba basado en lo que le comentaron otras personas, algo que es legal. Por el momento no se sabe si Nazer Uzair, el abogado que representar a Manzur, seguirá insistiendo con este reclamo en cuestión.