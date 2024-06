Muerte de Francisco: insisten en resolver todo con un juicio abreviado

La muerte de Francisco Márquez en los alrededores del camping El Pinar, a manos de Gonzalo Castro Salinas, sigue dando de qué hablar. Luego de que desde la familia víctima pidieran múltiples veces que el responsable reciba una condena efectiva, desde el Ministerio Público Fiscal siguen insistiendo con que todo se resuelva mediante un juicio abreviado.

Francisco Pizarro, fiscal a cargo de la investigación del caso, relató ante el móvil de Canal 13 cómo se ha venido desarrollando la causa hasta el momento. En ese sentido mencionó que nunca pudieron demostrar que la muerte vial se diera en medio de una competición ilegal en plena vía pública.

'Solicitamos dos veces el juicio abreviado. Con la defensa se había acordado una pena que lleva una inhabilitación por el tipo de delito. La jueza de Garantías determinó que no era procedente, por lo que se fue a impugnación donde se resolvió la nulidad de lo actuado. Se apartó a esa jueza y la Dra. Guerrero es la que dirigirá las audiencias. Ya se solicitó la semana pasada la audiencia de juicio abreviado, el MPF entiende que es un Homicidio culposo. De la investigación que tenemos no se ha obtenido ninguna prueba de que se hayan corrido picadas, sostenemos que se trató de un Homicidio culposo', expresó.

Pizarro recordó que él es el tercer fiscal que trabajó en este caso y que todos pidieron caratularon el caso como Homicidio culposo. Sin embargo, un cambio que aplicó él fue pasar de 6 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor, a un total de 9 años.

'Hay un acuerdo para la no realización del juicio. Lo que solicitó la querella es un Homicidio doloso que para nosotros no existió. Hemos chequeado pero en el lugar no hay cámaras ni hubo testigos presenciales del accidente, ninguna persona del lugar del pudo determinar que venían corriendo picadas. La cámara del Parque Faunístico que está a unos 300 metros visualizó el paso de motos, de un remis que estaba parado para girar a la izquierda para ingresar a El Pinar por donde conducía la víctima y también se visualizó el vehículo del imputado', explicó.