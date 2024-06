Choque mortal en una conocida esquina de Rawson: una pericia complica a la imputada

Este viernes se llevó a cabo una audiencia por la muerte de Jairo Malla, una joven víctima de un choque ocurrido en Rawson el 11 de febrero pasado. Alejandra, madre del fallecido, contó a Canal 13, que a través de un peritaje de velocidad se comprobó que la mujer que atropelló y mató al muchacho iba a casi 100 kilómetros por hora.

El pedido del estudio por parte del perito a partir de una grabación de una cámara del CISEM, fue realizado a fiscalía por la defensa de la familia de la víctima, a cargo de Roly Olivera, quienes accedieron. El resultado fue la comprobación de que Vanesa Carrascosa Fonz conducía como mínimo a 98,75 por hora por Avenida España y Superiora, por lo que el Ministerio Público Fiscal pidió que se le retenga el carnet de conducir durante el tiempo de investigación penal preparatoria, del cual también pidieron que se extienda por 3 meses más. Ambos pedidos fueron concedidos por la jueza.

Si bien ni la imputada ni su abogado se hicieron presente en la audiencia de este viernes, les notificaron que, a la causa por la que se la investiga le agregaron un segundo agravante. 'Esta persona si sigue conduciendo es un peligro', expresó angustiada la madre de Jairo.

Alejandra aseguró que seguirán buscando pruebas para que la causa no se resuelva en un juicio abreviado y sí en un juicio oral y público. El choque fatal ocurrió el pasado 11 de febrero de este año, y recién este viernes 7 de junio la jueza accedió a esta audiencia, porque le expusieron la autopsia en la que se ve como quedó el cuerpo del joven.

Alejandra contó que el video del CISEM es contundente. ‘Mi hijo circulaba a alta velocidad, era inevitable que lo atropellase. Se podría haber evitado porque la calle es grande. Era más fácil no llevarlo por delante, no matarlo, porque podría haberlo esquivado, pero realmente venía tan fuerte que no hubo escapatoria para mi hijo', precisó la mujer.