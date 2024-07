Muerte de Melina Alfaro: la defensa del empresario Rampulla sostuvo la inocencia de su cliente

En una entrevista exclusiva con Canal 13, la doctora Ivana Salas, abogada defensora del empresario Mario Rampulla, quien es acusado de atropellar y matar a Melina Alfaro en Pocito, expuso su posición frente al caso. Salas reemplaza al abogado principal, el doctor Federico Petrignani.

La abogada informó que solicitaron el rechazo del recurso presentado por la querella, argumentando que "no contiene los requisitos básicos". Salas explicó: "He pedido el rechazo en línea del recurso por no contener los requisitos básicos que vos tenés que impugnar primero la expresión de agravios. Esta sentencia es arbitraria, irrazonable, no fundamentada, contradictoria''. Además argumentó: ''Lo único que ha hecho la querella en esta oportunidad ha sido una nueva valoración de pruebas sobre los elementos ya existentes y que ya están concluidos, porque ya se hizo esa valoración respectiva en el juicio pertinente".

Además, Salas señaló que la querella solicitó una nueva incorporación de pruebas, pero esta fue rechazada por el juez. "Se había designado perito accidental lógico, se habían notificado puntos de pericia, se había propuesto o se podría haber objetado el dictamen de la pericia en su momento, y no se lo realizó. Tampoco se lo valoró como correspondía en el momento de los alegatos en el juicio. Entonces esas etapas ya estaban precluidas", añadió.

Según la abogada, la solicitud de la querella no constituye una expresión válida de agravios: "Lo que se había hecho era expresar una disconformidad con la sentencia por no resultar favorable a sí mismo obviamente, pero no había derecho a algo que pudiera fundar que cambie la resolución", resolvió.

Respecto a las pericias del teléfono de Rampulla, Salas respondió a las declaraciones del abogado de la querella, Néstor Olivera: "De las pruebas te haces cargo tanto como defensa, Ministerio Público Fiscal y querella. Vos tenés la oportunidad de producir tu propia prueba para formar tu propio legajo. En todo caso, si el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción, las rechaza, vos tenés una actividad jurisdiccional posterior. Es decir, decirle al juez 'mire, yo considero pertinente que volvamos que pensemos el teléfono '. Bueno, el doctor Olivera no dice nada de eso entonces en una etapa que ya se cerró y que se valoró y no le resultó favorable, no puede venir a interponerlo como para producir nueva prueba ", explicó Salas.

Finalmente, la abogada defendió a su cliente Mario Rampulla: "En cuanto al teléfono, no le veo la pertinencia de pedir los llamados anteriores , porque el 'Señor' en primer lugar nunca ha salido con la idea de ir a matar a alguien . El hecho sucedió a las 20:25 y corresponde que se perite posterior al hecho para ver cuáles fueron las circunstancias que podrían haber modificado cosas. Eso se ha hecho como corresponde".

La audiencia sigue generando gran expectativa, mientras la familia de Melina Alfaro continúa buscando justicia por la pérdida de su hija y nieto.