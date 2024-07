Muerte en Rawson: investigan si el difunto viajaba a altas velocidades

Un joven sanjuanino perdió la vida cuando recién estaba comenzando este martes 30 de julio. Todo se dio en el departamento Rawson, cuando este muchacho que guiaba una motocicleta se estrelló de lleno contra un árbol. En ese sentido las autoridades están investigando si el difunto excedió la velocidad máxima permitida al momento del impacto.

Sebastián Gómez, ayudante fiscal, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la información que han podido recabar en estas primeras horas de trabajo respecto al trágico hecho. En ese sentido reveló que en el lugar hay una cámara que registró todo, la cual confirmaría que no hubo terceros implicados en la muerte de Maximiliano José Rodríguez Gómez.

'Se continúa la investigación por un presunto exceso de velocidad que sería lo que lo habría perdido el control de la moto, impactando contra un poste de luz. Donde quedó la moto y el cuerpo de la persona hay una cámara de seguridad particular que registró el momento. Esto nos ayudó a tener un poco más claro de que no habría participado otro vehículo. Se llevaron a cabo las medidas de rigor y se trasladó a Urgencias a esta persona, pero no se podía hacer mucho', expresó.

Por otro lado, Gómez reveló que Rodríguez si llevaba su casco colocado y que no descartan que el mal estado de la calzada pudo haber contribuido a que el motorista perdiera el control instantes antes de estrellarse.

'El señor vivía en las cercanías del lugar, osea que conocía la zona, de hecho su papá se hizo presente en el lugar y luego en el hospital. Las calles están deterioradas aparentemente por tema de cloacas, puede ser uno de los motivos. Todavía no surge de la investigación el motivo en el que circulaba por allí en ese momento. Los familiares no están en condiciones de expresar mucho al estar muy shockeados. Vamos a esperar el resultado de la autopsia. Él llevaba su casco puesto', sentenció.