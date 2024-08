Los padres de Oriana apelarán al fallo del médico que quedó sin prisión efectiva

Este viernes fue una jornada clave para los padres de la bebé Oriana, Johana y Darío, quienes llevaron ante el juez al acusado de perder a su hija. Finalmente hubo sentencia, y la familia enfrentó uno de los momentos más emotivos y difíciles de este caso.

Durante la mañana, se llevó a cabo la audiencia final en el juicio el médico, imputado por presunta mala praxis y responsable directo de la pequeña Oriana Salinas, que al momento de su fallecimiento tenía un año y cinco meses de vida. El juez resolvió condenar sin cárcel al profesional de la salud y lo inhabilitó por cinco años para ejercer su profesión.

En la última audiencia, el juez Guillermo Adárvez, escuchó las presentaciones finales de cada una de alas partes y luego resolvió condenar a Carlos Cabrera a la pena de 3 años de prisión condicional (no irá preso) más 5 años de inhabilitación profesional.

Luego del juicio, el móvil de Canal 13 acompaño a los padres de Oriana, quienes tras finalizar la audiencia y escuchar la sentencia del juez, familiares de la bebé que falleció se abrazaron entre llantos.

Darío, papá de Oriana, comentó a Canal 13 que esta sentencia no fue suficiente: "Vamos a seguir luchando para que tenga la condena que se merece ese médico". En medio de las emociones que entrecortaban su hablar, expresó: "Seguiremos luchando para que se haga justicia, habíamos pedido cinco años de prisión y diez de inhabilitación, no le dieron casi nada" enunció. "Él es un hombre grande, no le va a importar seguir trabajando, no le dieron casi nada" alegó el papá de Oriana.

Previo a la sentencia, el papá contó que estuvieron muy nerviosos: "Teníamos este miedo, pero el juez lo encontró culpable y ahora lucharemos para que le den la condena que merece".

Por otro lado, la mamá, Johana, relató que les parece muy poco la sentencia recibida. La mamá no dudo en guardarse lo que sentía, y expresó: "Nunca le importó a mi hija como paciente, eligió no verla, no revisarla, y el resultado fue lo que le costo la vida a mi hija".

Es por ese motivo que los padres apelarán esta sentencia: "Tres años de prisión condicional es lo mismo que nada, y la inhabilitación por solo cinco años, cuando el fiscal había pedido diez, también nos parece insuficiente", expresó Johana, la madre de Oriana. "Sabemos que es difícil, llevamos dos años buscando justicia, vamos a seguir apelando hasta que se haga prisión efectiva, ¿porqué él no puede pagar como cualquier ciudadano con una prisión efectiva?" añadió Johana.

Por último la mamá relató que: "Desde el primer día que iniciamos este camino me encontré con muchas personas que no querían que se perdieran las pruebas y el resultado en este juicio es importante, se ha comprobado la verdad". "El día que denuncié lo que le había pasado a mi hija fue lo más duro que me tocó hacer, después estar en este juicio fue revivir los recuerdos" contó visiblemente afectada la mamá.

"No es lo suficiente, nunca será lo suficiente, pero el día de que se sentaron los 22 testigos a hablar del caso fue un alivio porque dije que nos ería un caso más, y que el caso de mi hija no quedaría impune". "Solo faltaba que se pusiera el juez en la piel de mi hija, y a lo mejor el juez lo entendió pero no de la manera que lo pensábamos. Hasta que a uno no le pasa no entiende lo que se siente" cerró Johana.

Por otra parte, la familia comentó que este viernes 30 de agosto se cumple un año y tres meses del fallecimiento de Oriana.