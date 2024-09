Caso Lucía Rubiño: el fiscal desvincula a Echegaray

El Ministerio Público Fiscal esta semana recibió el documento final vinculado al peritaje oficial que realizaron especialistas mendocinos sobre el caso Lucía Rubiño. El mismo le permitió al fiscal desvincular al joven que conducía la camioneta, dándole toda la responsabilidad de la muerte de la adolescente al menor que manejaba el automóvil.

Ivan Grassi, fiscal a cargo de la investigación, le explicó al móvil de Canal 13 el motivo por el cual el hijo del juez federal Hugo Echegaray no seguiría siendo acusado de cometer un Homicidio culposo. Sobre esto reveló que todas las pericias que realizaron desde las diferentes partes coincidieron en dos puntos sumamente importantes.

'Las tres pericias, es decir, la de la parte querellante, la de la defensa y la de los peritos de Mendoza coinciden en un punto. Quien invadía un carril de circulación era el conductor del vehículo Sandero. El imputado Echegaray al momento de ingresar, luego de dar la vuelta en U y empezar a avanzar por calle Zonda, lo hacía por su carril. Las tres pericias son coincidentes en otro punto, que es la evitabilidad de este resultado trágico y se centra en la responsabilidad por no llevar pleno dominio del Sandero, ya que el conductor iba a una velocidad superior a la permitida', expresó.

En ese sentido, cabe recordar que la parte querellante en su pericia estipuló que el Renault Sandero iba a 60 km/h. La misma también establece que la camioneta que conducía Juan Pablo Echegaray iba a 24 km/h, sumado a que iba en proceso de desaceleración. Las tres son coincidentes en que la invasión probable del carril por parte del mencionado joven no es determinante en el resultado de la maniobra realizada por el menor.

'Esto se contrapone a lo que se imputó. Me hacía ruido y por lo que yo veía en el vídeo mandé pedir esta pericia a peritos de fuera de la provincia. Lo que le imputó este Ministerio Público Fiscal a Echegaray es que él le invadió el carril de circulación al conductor del Sandero y que por esta razón el conductor del Sandero que circulaba a alta velocidad se vio obligado a generar una maniobra abrupta y tras ir a alta velocidad y no tener el dominio su vehículo mata a Lucía Rubiño. Esto no se dio, entonces hay que desvincularlo de este delito', explicó.

Finalmente, Grassi aclaró una de las mayores dudas que surgieron a partir de conocer esta noticia. Se trata sobre si Echegaray sería sobreseído completamente de este caso. Sobre esto relató que se lo seguirá investigando por presuntamente correr picadas ilegales.

'Cuando empezó esta causa le imputé dos delitos, uno ocurrido alrededor de la 01.30 de la mañana que es el conocido como picadas ilegales o pruebas de velocidad. Ese delito no se ha visto alterado con la pericia o sea si llegase la conclusión de desvincularlo se lo desvincularía nada más que por el Homicidio culposo no así por este otro delito', sentenció.