Alexis Gonzalo Flores sufrió un accidente el pasado 8 de julio, en Rawson. Su muerte llegó 24 horas después. El joven estuvo internado pero le dieron el alta a las pocas horas de haber ingresado por el siniestro vial. Según la justicia, eso no debió haber ocurrido.

Por el momento, hay una persona en la mira, quien es el conductor de la camioneta. Se trata de Andrés Agustín Sabina Mazuelo, quien luego del siniestro se dio a la fuga. A Sabina se le sumaron dos personas mas. En este caso son dos profesionales de la salud quienes son investigados por actuar con negligencia.

Fuentes del caso señalaron que el doctor que lo atendió en el servicio de urgencias del Hospital Rawson, es Oscar Delgado. La otra persona es la doctora Guadalupe Nafa.

Del mismo modo, añadieron que el caso contra ellos aun no se formaliza. La acusación contra Delgado es porque le dio el alta cuando no debió hacerlo, y contra Nafa porque debía haberlo trasladado al hospital pero no lo hizo.

El accidente tuvo lugar en el departamento de Rawson, cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por Sabina, circulaba en dirección al este por una de las arterias principales. En lugar de subir al puente correspondiente, el conductor realizó un giro en “U” hacia la izquierda, impactando de frente contra Flores, quien viajaba en moto por el carril opuesto en dirección al oeste.

Un motociclista que presenció el siniestro aseguró que el conductor de la camioneta no se detuvo a asistir a la víctima y emprendió la fuga. Según el relato del testigo, intentó seguir al vehículo, pero tras recorrer un trecho perdió el rastro de la camioneta.