Este miércoles 22 de enero se realizó la audiencia de formalización en la causa en la que se investiga un trágico choque que le costó la vida a dos hombres en 9 de Julio. En esta audiencia, el juez de Garantías, Eugenio Barbera, dispuso seis meses de prisión preventiva para Marcos Gabriel Pereyra, el conductor de uno de los vehículos involucrados.

Tras la audiencia, el abogado defensor de Pereyra le dijo a las cámaras de Canal 13 San Juan que cree que el magistrado mando preso a su defendido porque cedió a la presión social para que este hombre estuviera detenido.

Visiblemente molesto, Fernández manifestó su disconformidad con el accionar del juez. “Me esperaba una decisión de esa naturaleza”, aseguró y agregó que haya varios jueces de quienes no quiso dar el nombre, que no respetan las garantías del imputado y siguen con el paradigma viejo del sistema de enjuiciamiento.

Fernández aseguró que la prisión preventiva cabe solo en los casos en los que se cree que el detenido podría fugarse durante el periodo de investigación y aseguró que la Fiscalía, que estuvo a cargo de Sebastián Gómez, no pudo acreditar que Pereyra tenga intenciones de huir.

Fernández aseguró que el juez Barbera se basó en un fallo que él mismo emitió en otro caso y aseguró que no se trata de situaciones comparables. Es que en ese caso detuvieron a un hombre del que se pudo comprobar que iba conduciendo ebrio y bajo los efectos de estupefacientes, algo que, según Fernández, no está plenamente probado en este caso.

“Hay jueces de Garantía que juegan para la tribuna, que no se la juegan que no cumplen con la manda constitucional que tienen que ser la de aplicación estricta de la ley y la garantía de la independencia que es la garantía de cualquier ciudadano de que cuando sea sometido a un proceso el juez no se va a deja influir ni por la prensa ni por lo que diga la sociedad ni por ninguna otra circunstancia que no sean las pruebas o los elementos de convicción de cada causa”, aseveró el letrado.

La tragedia

El siniestro vial por el que investigan a Pereyra ocurrió el domingo 19 de enero en la Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, cerca de la localidad de La Majadita.

Pereyra iba al mando una camioneta Toyota Hilux que embistió de frente contra un auto Volkswagen Gol Power. Tras el choque murió el acompañante de Pereyra llamado Mirco Aballay Allende (23), y el conductor del auto que fue identificado como Juan Alberto Torres Figueroa (31).

Durante la audiencia, en la que dictaron los seis meses de preventiva y el plazo de ocho meses de investigación, se supo que este hombre consumió cocaína y marihuana. Fernández aseguró que fiscalía no pudo probar que el detenido haya consumido estas drogas al momento de conducir.