Una situación inesperada y verdaderamente indignante se produjo en San Juan en las últimas horas. Un sujeto que está acusado de apuñalar a su primo en Santa Lucía, fue absuelto debido a un error cometido por el médico legista.

La persona que se benefició de esta negligencia del mencionado especialista, es Jonathan Oscar Almonacid. Este sujeto había sido denunciado el 5 de noviembre de este año, ya que su primo aseguraba que lo había golpeado y atacado con un cuchillo.

No sólo le habría producido cortes en sus brazos y en el cuello, sino que también lo habría amenazado de muerte. Por esta presentación, efectivos policiales detuvieron a Almonacid y se llevó de su vivienda un cuchillo que sería con el que habría atacado a su familiar.

Posteriormente la víctima se presentó en la Central de Policía, donde un médico legista debía examinarlo. Sin embargo, realmente lo habría revisado un enfermero quien le habría tomado fotos para enviárselas al verdadero especialista que debía estar ahí.

A pesar de esto, el médico dio por certificadas las lesiones, firmando el informe. De esta forma, a pesar de que la fiscal María Paula Carena acusó a este sujeto de Amenazas agravadas por el uso de arma blanca y lesiones agravadas por el contexto de violencia intrafamiliar, la causa cambió.

Esto se debe a que la Dra. Sandra Leveque, abogada defensora, pidió que absolvieran a su cliente al asegurar que las amenazas no estaban acreditadas y que las lesiones no estaban acreditadas, ya que no fue el médico quien examinó al denunciante. De esta forma, dado que el médico decidió no respetar el debido procedimiento, el juez Lima no tuvo más remedio que absolver a Almonacid por el beneficio de la duda.