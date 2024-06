Las picantes definiciones de Arancibia sobre el Poder Judicial y el Sistema Acusatorio

Marcelo Arancibia no tuvo contemplación al momento de referirse sobre los últimos 20 años del funcionamiento del Poder Judicial y sus designaciones de jueces. Además, el ex presidente del Foro de Abogados y ex candidato a gobernador se refirió al Sistema Acusatorio Penal. A continuación la entrevista completa con Ernesto Lloveras

Ernesto Lloveras: - ¿Cómo se está observando la justicia, las instituciones, etc. en nuestra provincia? Tuvimos en nuestro piso al intendente de Rawson con toda una complicación de lo que parece ser un cambio de criterio sobre la marcha en el tema de las tasaciones, también allí el tribunal de tasación. Pero eso es solo un ingrediente que se agrega a todo lo que hemos estado observando en los últimos días y meses. Donde por allí hasta un comunicado interinstitucional generó entre el foro de abogados y también en el área de los empleados judiciales un revuelo ¿Cómo analiza esta situación?

Marcelo Arancibia: - Bueno, a ver, yo tengo esta opinión. El peronismo en 20 años pensó que el poder era para siempre y fue mutando de una propuesta política democrática a una autocrática. En la autocracia, el dominio del poder y su permanencia en el tiempo exige ir tomando todos los órganos del Estado, la culminación de esa perpetuación era el control de la justicia. Empezó con Gioja y lo culminó Uñac al designar íntegramente los miembros de la corte de justicia que eran afines a ese proyecto político y autocrático.

EL: - Lo que pasó es que, el 2 de julio del año pasado, el plan tuvo un problema. Perdió las elecciones Uñac y ahora hay un nuevo gobernador. Por esto yo digo que la corte de justicia es como la leyenda del Jinete sin cabeza. Es decir, sale a hacer sus cosas y preocupa por el impacto político que tiene, como es el caso de la expropiación de La Superiora, la cabeza de ese modelo autocrático ya no está en la gobernación y surgen estos problemas. Incluso este hecho de La Superiora es muy grave.

MA: - Si Shakespeare analizara la política en San Juan diría que algo huele mal en la provincia de San Juan. Lo que huele mal es el sistema republicano de división y control d los poderes y principalmente de la justicia. Fíjate que hace unos días atrás tomo estado público que habían llamado a una licitación porque habían alquilado por un año dos cafeteras a 14 millones de pesos, la corte del poder judicial. El escándalo fue tan mayúsculo que dieron de baja esa licitación. Ahora, es la misma corte que hace un par de años atrás con el ex gobernador Uñac, expropiaron el terreno que está en frente del hiperhibertad, donde está la antena, para hacer la ciudad judicial. En ese momento la expropiación costó 560 millones de pesos que salió del tesoro de la provincia de San Juan. Al final no se va a construir la ciudad judicial, ni ahora ni mañana.

No voy a usar el razonamiento jurídico de la corte en la causa de la ex bodega en la estación, que es muy similar a las causas por la cual hoy hay una mega causa que es un juicio penal. Donde se ha acusado a un grupo de personas de formar una asociación ilícita que estaba organizada para defraudar al Estado con un juicio de expropiación, porque la fórmula que llegaba a la justicia para valorar el bien hacia que, como ha pasado ahora, un millón de pesos en 10 años se convierta en 375 millones de pesos. Bueno, vemos que la corte, en el tema de expropiar el terreno, si no usa esa fórmula, porque nos llevaría a una suma escandalosa, sigamos el curso del dólar… Hoy ese inmueble valdría 2200 millones de pesos, que perdimos los sanjuaninos, porque esa plata ya se perdió. Es una expropiación para hacer una ciudad judicial que ya no se va a hacer.

Bueno, esta es la misma corte que hace unos día atrás, o mejor dicho, el 10 de diciembre cuando deja el poder el uñaquismo, a partir del 11, 12 de diciembre, se cree que han entrado 116 personas como contratados o como ordenanza y que en febrero son con una cordada la número 11, la número 12 del 2024, que las tienen escondidas, que no las quieren dar a conocer lo que hacen es blanquear a estos ex políticos que se quedaron sin trabajo el 10 de diciembre el año pasado, como funcionario, escribiente, auxiliar, secretario del poder judicial. Entonces este jinete sin cabeza, que tiene un presupuesto enorme, que es el 6% de según la Constitución Provincial, que tiene autarquía y en función de la autarquía sigue haciendo crecer el aparato del estado de la justicia sin importarle la situación económica general de la provincia de San Juan. Por ejemplo el sistema acusatorio, está perfecto el sistema acusatorio, pero eso tiene que estar relacionado vinculado a la situación económica de la provincia de San Juan, si vos tenés que hacer crecer exponencialmente la cantidad de funcionarios, fiscales, jueces, empleados, para llevar a cabo ese nuevo sistema cuando no hay plata y no te importa que el gobierno que está entrando va a tener dificultades económicas, y ahora que vemos que el gobierno de Milei ha decidido que las provincias paguen gran parte del ajuste y seguir nombrando gente, seguir nombrando cargos, y seguir gastando en estas cuestiones. Bueno, es un poder ejercido de una manera salvaje, en el sentido de que te crees que estás al margen de la Constitución, no publicar las acordadas, hacer gastar plata sin ningún sentido, dictas fallos contradictorios que causan un problema político institucional grave, no solamente le han afectado la gobernabilidad el intendente de Rawson sino que ponen tela de juicio el resultado de la causa penal y a su vez condiciona futuro los gobiernos provinciales y municipales porque yo te pregunto Ernesto, si este va a ser el criterio de la expropiación, bueno la provincia de los municipios que van a querer expropiar para construir una calle, una escuela, un hospital, va a salir más caro a la expropiación que la construcción, entonces no se va a poder llevar adelante un plan de gobierno de obra pública, y eso que significa que no va a haber obra pública porque los costos son altísimos por los precios de las expropiaciones y no va a haber trabajo ¿Se entiende la gravedad de la situación?

EL: - ¿Habrá alguna reacción del gobierno provincial entorno a todo esto? Porque si bien es otro poder, bueno todo influye, porque tiene que ver con el económico, con presupuestos y con no amoldarse a una situación complicada de la provincia y el país.

MA: - Yo entiendo y quiero entender de que el gobierno provincial debe haber tomado nota de las consecuencias que tiene este tipo de fallos y de una corte que no entra en una relación con los otros poderes de colaboración y de diálogo, hace lo que quiere. Entonces este es un problema político institucional y este es problema político institucional que tiene que resolver la política. Fundamentalmente los que tienen mayoría en la legislatura y que son oposición. Oposición que no se corresponde con el verdadero voto, porque acá también la justicia metió la cola cuando suspendió la elección del gobernador y vice, pero no suspendió conjuntamente con la de diputados. Porque Orrego no tiene un tercio de diputado según el voto popular, tendría muchos más de haberse cumplido con la constitución. Entonces bueno, el giojismo y el uñaquismo han generado por esta ambición desbordada de poder, y de concentración de poder, un verdadero problema institucional. Van a tener que sentarse con el gobierno provincial y pensar como resolver este problema institucional en la justicia. Porque esta justicia no fue pensada como un órgano independiente, sino como una aprendice del poder político que pensaron que era eterno, que era de Gioja y de Uñac. Entonces ellos que son los creadores de este jinete que se ha quedado sin cabeza, pensar ¿Como lo resolvemos? Y yo me pregunto si esa resolución no sería… bueno puede ser desde un juicio político, hasta una reforma que restrinjan esta discrecionalidad que tiene la corte, que no es la independencia del poder judicial que se ve en la sentencia, es manejarse como si no fueran parte de un contexto que es preocupante.

EL: - La última pregunta Marcelo ¿Tienes actualmente algún tipo de contacto/relación con Marcelo Orrego o con autoridades del gobierno provincial?

MA: - Mira, yo tengo una muy buena relación con el gobernador, no digo que hablo todos los días, de tanto en tanto. Creo que es una persona que escucha, una persona que está muy abocada a resolver los problemas que tiene San Juan. Y yo lo que transmito, y lo he transmitido siempre desde que estuve de presidente en el foro abogados con estos temas que ahora se ven con claridad cuál era nuestra preocupación, y cuando he sido candidato en las últimas elecciones, es de que las sociedades esperan un cambio. No solamente un cambio de una mejora en su situación económica y social, un cambio de calidad institucional. Acá hay que hacer una fuerte reforma del funcionamiento de nuestras instituciones y hay que empezar por la justicia.