Raverta habló de su nombramiento gracias a Bullrich y su lugar en el PRO local

La bulrichista y actual delegada regional del Comité Nacional de Trata de Personas, María Eugenia Raverta dio una entrevista telefónica a Canal 13. Fue al aire del programa Más allá de las noticias.

En comunicación, con el periodista Ernesto Lloveras, habló de su presente como referente del tema que mantiene en vilo a la sociedad argentina, tras la desaparición de Loan Peña. Además dio detalles de la situación que mantiene al PRO en desunión.

-Estamos en comunicación con María Eugenia Raverta, bienvenida, ¿qué tal buenas noches?

-¿Cómo anda Ernesto?, buenas noches.

-Queremos preguntarle, primero por este tema que nos tiene en vilo a todos los argentinos, el caso Loan de Corrientes. Porque usted tiene un cargo realmente importante, que está muy ligado ahora a la investigación. Usted es delegada del Comité contra Trata de personas y justamente, ha cambiado toda la carátula de este caso.

Al principio no se sabía si estaba perdido, el chico Loan, pero ahora los fiscales en la conferencia de prensa que acaban de dar dicen que ya sin dudas, este chico habría sido víctima de trata de personas. Coméntenos ¿usted en este cargo, tiene alguna competencia funcional para llevar adelante algún tipo de actividad?

-Bueno, yo he estado en comunicación interna con la gente del comité hasta las 15hs y todavía el caso no pasaba a la justicia federal. Tal vez, como dije si ahora ha pasado lo desconozco porque no me ha llegado información. Hasta las tres de la tarde no pasaba a la justicia federal, no se si ya ha pasado.

-Ya ha pasado, pero quiero saber si usted maneja información sobre donde estamos parados en la Argentina ¿existen casos que van en aumento o no?, ¿cómo es la situación de la trata de personas, sobre todo en provincias que son bastante complicadas?

- Bien, yo la semana pasada estuve hablando con el comisario acá, me dijo que me iba a pasar alguna información, todavía no me la ha pasado. Así que bueno, estoy esperando para armar un mapeo, que es lo que nos han pedido. Ya nos vienen pidiendo esta información desde el comité nacional, así que bueno la vamos recabando.

Yo soy la delegada regional Cuyo que, eso comprende a las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Mendoza. Tengo que tener contacto con todos los comisarios encargados de la Policía Federal y estamos en eso. En estos días, hemos estado tratado de recabar información y bueno, estamos esperando que nos manden datos de los cuales también nos han pedido que seamos muy celosos, por lo menos por ahora. Después haremos una estadística o algo que eso se hará a nivel nacional, digamos.

-Y, ¿usted tiene ya oficina María Eugenia?

-No.

-Como hay en varias provincias. ¿y donde sería?

-Acá en San Juan. La delegada anterior era de San Luis y tenía su oficina en San Luis. Hoy me toca a mi y la oficina va a estar acá en San Juan.

-Pasamos a otro tema y tiene que ver con lo más político, en relación al PRO. Porque recién hemos leído unos titulares de que, habría inconvenientes entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich y usted es muy cercana a la ministra de seguridad, ¿cómo está el PRO en este momento?

-Bueno, a ver yo le puedo decir que el 19 de marzo se hizo a nivel nacional una lista de unidad donde ocupamos lugares todos los representantes en el armado de las listas. Después han surgido algunos inconvenientes, que son de público conocimiento.

El día 30, domingo que viene, hay una elección en Mendoza, así que bueno. Hay denuncias de por medio, entre unas y otras listas. Está creo que un poco cuestionado, pero nada que yo vea hoy, que no se podrá decantar a lo largo del tiempo.

-Hubo una novedad en las últimas horas realmente grave, se denunció al secretario de seguridad y trabajo de Patricia Bullrich, Vicente Barreiro. Se ha llevado ese caso a la oficina anti corrupción, así que estamos hablando de un caso de corrupción a un funcionario que provenía del PRO y que era muy allegado a Patricia Bullrich.

-Si, bueno a la vista está que la idea de Patricia es hacer una gestión transparente y más si ha llevado el caso a la oficina anti corrupción. Porque bueno, (Barreiro) trató de interferir en una licitación. Se había cambiado específicamente los pliegos de licitación, para que pudieran participar varias empresas que hay para prestar servicios de comidas, para el servicio penitenciario y se advirtió que esta persona quería interferir y bueno, Patricia hizo lo que corresponde. “Ella siempre dice, la transparencia sobre todas las cosas”. No me extraña , más allá de la gravedad.

-María Eugenia Raverta ¿cómo está la situación del PRO en la provincia de San Juan?

-A ver, el PRO tiene autoridades asignadas y un periodo de duración por tres años más. Creo que está marcada la línea de Patricia, tenemos claro como tenemos que trabajar. Nosotros vamos en una alianza, con La libertad Avanza. A la otra línea se la deberían preguntar al presidente del partido, no sé como están trabajando ellos y hacia donde se dirigen a futuro.

-¿A quien se refiere María Eugenia?

-Al presidente del partido, a Enzo Cornejo.

El presidente del PRO en San Juan.

Claro, porque nosotros apoyamos a Patricia, ellos apoyaron a Larreta. Hoy la verdad es que Larreta está un poco fuera de lo que es el ámbito político, por lo menos público. La verdad es que no sé, yo desconozco.

-¿Qué dice sobre la unidad partidaria María Eugenia? La gente que apoyó a Patricia Bullrich y la gente que apoyó a Larreta, ¿se pueden llegar a unificar?

-Yo no creo que este lejos, es posible, es cuestión de voluntad nada más. Creo que el presidente del partido tendría que convocar a todos los afiliados que están en la provincia y a mucha gente que está afuera.

-¿Usted ha tenido contacto con Eno Cornejo?

-No, no. la última vez que tuve contacto con él, es cuando estábamos armando la lista el año pasado.

-Bueno, ahí pasó algo digamos en el medio. Usted está esperando que le llame y él quizás está esperando que usted le llame a él.

-A lo mejor, pero yo creo que le corresponde, él es el presidente del partido. El que tiene que convocar es él. Sin embargo, yo estoy esperando. No tengo ningún problema personal en absoluto, ni con él, ni con Larreta, ni con los afiliados.

Pero, estaría bueno que haya reuniones en la sede partidaria, no se si abre, pero convocatorias abiertas no hay.

-María Eugenia, ¿usted ya recibió la resolución por la cual se la nombra delegada regional?

-No, no todavía no tengo la resolución.

-Pero ha pasado mucho tiempo desde la asunción del nuevo gobierno, casi siete meses.

-No, no está bien, pero esto del comité ha empezado a armarse hace menos tiempo. Y desconozco como son los trámites administrativos, no se como son, como los manejan, pero yo no tengo todavía la designación o el decreto donde se me designa como delegada regional.

-Claro, lo que pasa es que, sin esa designación o decreto, usted no puede firmar ningún tipo de instrumento público.

-No, no hoy estamos trabajando en el armado de mesas interinstitucionales en las cuatro provincias, en las cuales me toca cumplir funciones. Pero todavía no me ha tocado firmar, así que estoy a la espera.

-María Eugenia, ¿es fácil trabajar con la gente de La libertad Avanza? Porque por allí muchos dicen, que se toman sus tiempos, son muy informales, no tienen experiencia política, institucional y esto lleva a que pase el tiempo y no tomen decisiones, ¿usted lo ve así o no?

-No, no, yo he tenido oportunidad de trabajar con ellos en el ballotage, en la fiscalización. No hemos tenido ningún problema. Nos pudimos poner de acuerdo en el tema del armado, en todos los departamentos pusimos cincuenta, sesenta fiscales, en toda la provincia. No tuvimos ningún problema con la gente que trabajaba en el armado de las escuelas.

Después hemos seguido teniendo reuniones, cada tanto y yo la verdad no tengo una queja para hacer. Venimos trabajando bien, el jueves pasado hemos estado en Jáchal, con los grupos de La Libertad Avanza y la parte nuestra de Patricia. Estamos trabajando sin mayores problemas.

-Bueno, María Eugenia Raverta, agradecemos esta comunicación con nuestro noticiero de Canal 13. Vamos a estar atentos por si llega a haber, un registro estadístico de este tema que realmente nos preocupa, que es la trata de personas.

-Por otro lado, seguir de cerca también la cuestión partidaria del PRO. Muchas gracias.

Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.