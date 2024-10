A partir del 29 de septiembre y hasta el 25 de noviembre la Tierra contará con un acompañante especial: un pequeño asteroide conocido como 2024 PT5 será capturado temporalmente por la gravedad terrestre, convirtiéndose en una miniluna. Este asteroide, de apenas 10 metros de diámetro, fue descubierto por el observatorio ATLAS en Sudáfrica el 7 de agosto.

Aunque 2024 PT5 es pequeño en comparación con otros asteroides, su llegada ha despertado el interés de la comunidad científica. Los astrónomos Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense de Madrid, han confirmado que el asteroide seguirá una trayectoria en forma de herradura alrededor de la Tierra, permitiendo su órbita durante un tiempo limitado. Este tipo de fenómeno ofrece una oportunidad única para estudiar las interacciones gravitacionales entre la Tierra y cuerpos celestes cercanos.

A pesar de la cercanía de este asteroide, los expertos aseguran que no representa ningún riesgo de colisión con nuestro planeta. 2024 PT5 seguirá una órbita estable, por lo que no hay motivos para alarmarse. La idea de tener una segunda "luna" es ciertamente llamativa, pero no supondrá ningún peligro para la Tierra.

Este no es el primer caso de una miniluna capturada por la Tierra. En ocasiones anteriores, asteroides como 2006 RH120 y 2020 CD3 han seguido trayectorias similares, permaneciendo en la órbita terrestre durante periodos breves. Aunque estos cuerpos celestes son difíciles de detectar debido a su tamaño y corto tiempo de permanencia, su observación es invaluable para la investigación astronómica.

La llegada de 2024 PT5 no solo es un atractivo para los observadores del cielo, sino que también ofrece una oportunidad científica. Estudiar estos pequeños cuerpos celestes puede proporcionar información valiosa sobre la composición de asteroides y las dinámicas de nuestro sistema solar. Además, estos fenómenos permiten a los astrónomos afinar sus conocimientos sobre las interacciones gravitacionales y la trayectoria de objetos cercanos a la Tierra.