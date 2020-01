Justin Bieber diagnosticado de Lyme

Después de que el portal TMZ, publicara una nota asegurando que Justin Bieber había sido diagnosticado con la enefermedad de Lyme, fue el propio cantante quien decidió referirse a la situación.

Valiéndose de su cuenta de Instagram, Justin confirmó que fue diagnosticado con dicha enfermedad y, que explicará con mayores detalles en su próximo documental Justin Bieber: Seasons

El joven canadiense posteo "mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mierda, en metanfetamina, etc. No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un cas serio de mono crónico que afectó mi piel, función cerebral, energía y salud general"

Ademas, agregó que "estas cosas serán explicadas después en una serie documental que subiré a YouTube en breve. ¡Puedes aprender todo lo que he estado luchando y superando! Han sido un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta, hasta ahora, enfermedad incurable, y voy a estar de vuelta y mejor que nunca" cerro el cantante.