Pablo Diaz: un sanjuanino en plena infección

El joven literato y traductor sanjuanino Pablo Díaz compartió en "Tarde 13" la situación que se vive en Francia por la infección mundial.

"Estamos viviendo con toque de queda a partir de las 20 horas y no se puede salir hasta el día siguiente. Me encuentro en la frontera con Suiza y con varios grados bajo cero por la llegada del invierno. El gobierno decretó un confinamiento que, sin embargo, no es tan cerrado como en otros países cercanos. No se aceptan vuelos desde Gran Bretaña y tampoco se puede viajar hacia allá por el rebrote y la segunda ola de contagios. Es muy doloroso lo que se observa, por ejemplo en Alemania dónde Angela Merkel imploró por los medios que la gente viva la Navidad por internet y que no se muevan de sus casas" dijo el profesor nacido en Concepción.

"Las cifras que publican los medios franceses da cuenta que el coronavirus causó tres veces más muertes en los hospitales que la gripe estacional " dijo Dìaz .

"El próximo domingo comenzará la vacunación en el país ( vacuna Pfizer) y se terminó la actividad escolar hace una semana . La gente sigue todas las informaciones acerca de la situación de saludo del presidente Macrón ( infestado y aislado) pero se nota su cara de cansado pese a sus notables deseos de seguir trabajando a distancia" aseveró.

"El momento es de mucha angustia pero aparecen luces de esperanza al final del túnel y solo resta esperar que con madurez podamos atravesar estos días que serán tristes pero que debemos superar" dijo atribulado.