Sobre el mediodía de este martes 10 de diciembre, se vivieron momentos de tensión en el departamento Albardón. Esto se debe a que un grupo de vecinos cortó la Ruta 40, reclamando al no tener agua potable, algunos de ellos desde hace un mes.

El periodista Antonio Tello de Info Albardón, comentó cuál es la situación que se está viviendo en el mencionado departamento. En ese sentido, aseguró que estos problemas con el recurso hídrico se vienen registrando desde hace años.

‘Un grupo de vecinos de distintas zonas se ha convocado en la mañana para hacer un reclamo, cortando la ruta principal. Están reclamando el tema del agua que es un problema que que lleva años y que no se ha podido solucionar al 100%. Hay familias que hacen 15 días que están sin agua, hay otras que han llegado al mes’, expresó.

Tello informó también que desde la Municipalidad de Albardón están colaborando con estos vecinos. La medida que tomaron fue llevar camiones repletos de agua hasta estas zonas afectadas, pero esto no sería suficiente.

‘El municipio puso unos camiones con agua potable, pero no es suficiente y más con los calores que están sucediendo. Yo vivo sobre calle Tucumán y bueno ese problema también ocurre, no tenemos nada, no tenemos el servicio. Las boletas llegan igual y hay que abonarlas puntualmente’, detalló.

Los autores de este reclamo manifestaron está realmente hartos de vivir de esta forma, ya que el no tener acceso a agua potable les trae complicaciones día a día.

‘Los vecinos están bastante cansados de sufrir esta situación y por ahora no hay ninguna solución a la visto. Por la mañana por ejemplo estuvo el camión que te llena el tanque, pero no te alcanza, yo tengo una familia de siete personas', sentenció.