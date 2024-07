Capital suma un importante curso para los emprendedores

Este martes, durante su intervención en el programa de Banda Ancha, Zaida Guerra, directora del comercio de la municipalidad de la Capital, detalló una serie de medidas que buscan acompañar a los emprendedores de la región. En el marco de estas iniciativas, Guerra anunció la realización de un curso presencial de manipulación de alimentos en Desamparado durante el mes de agosto.

Guerra enfatizó la importancia de brindar apoyo a los emprendedores, destacando que "esa fue una premisa nuestra, acompañar al emprendedor que a veces no es un comerciante con un lugar estable". Según sus declaraciones, se realizó un registro de emprendedores, muchos de los cuales son elaboradores de alimentos que trabajan en plazas y pequeños comercios. "Hemos tenido cursos de panadería, de pastelería, de crédito y queremos ir acompañando y promocionando desde la dirección", añadió Guerra.

La directora destacó la buena recepción de los cursos de manipulación de alimentos: "Sabemos que hay mucha gente que no siempre tiene acceso a internet o no tienen conocimiento". En el primer curso que se realizó, se inscribieron más de 400 personas, provenientes de diferentes lugares. "Nos impidió la intenta que no saliéramos un poco del centro y nos vamos a la zona desamparada y vamos a hacerlo en agosto", explicó Guerra, indicando que las inscripciones aún no están abiertas pero que se están preparando para abrirlas en los primeros días de agosto. El curso se llevará a cabo en una Unión Vecinal.

Además de la formación, Guerra mencionó la entrega de credenciales de los cursos anteriores. En cuanto a los espacios para quienes quieran vender sus productos, indicó que "se tienen que comunicar con ellos a través de la línea de WhatsApp o acercarse por la oficina". El número de WhatsApp proporcionado para estos fines es 264 457 65 92, donde los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos relacionados con lo que van a presentar en la feria. "Los podemos inscribir y los vamos a ir destinando a las plazas que están dispuestas para esa feria los días domingos", concluyó Guerra.