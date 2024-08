Reprogramaron el festejo del Día del Niño que organizó Capital

Con el objetivo de que los más pequeños pasaron un gran día para celebrar el Mes de las Infancias, la Municipalidad de Capital había organizado un divertido evento para el próximo sábado. Sin embargo, las condiciones climáticas que está atravesando la provincia lamentablemente obligaron a posponerlo una semana.

Esta celebración estaba organizada para el 31 de agosto a partir de las 15:00 en el interior de la Plaza Di Stéfano, ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus. Allí iban a decir presentes múltiples artistas como Pijama Party junto con la posibilidad de realizar actividades como globología y maquillaje para los más pequeños.

Tristemente este evento finalmente no se realizará en la fecha mencionada, ya que los fenómenos climáticos que está atravesando San Juan no lo permiten. Las autoridades no quieren poner en riesgo a las personas que pensaban acudir a pasar un buen fin de semana en familia, por lo que decidió directamente posponer todo lo planificado.

Finalmente se comunicó de manera oficial la reprogramación, por lo que se supo que el festejo será el 7 de septiembre: