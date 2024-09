En Capital podaron 70 barrios y darán prioridad a los que quedaron en la próxima temporada

La Municipalidad de la Capital de San Juan esta llevando a cabo la poda de árboles en más de 70 barrios, además de realizar tareas en el microcentro, como parte de su plan de mantenimiento del arbolado urbano. Sin embargo, algunos barrios quedaron pendientes debido a la restricción de tiempo para podar, por lo que serán prioridad en la próxima temporada. Así lo confirmó el director de Ambiente de la Capital, Lisandro Cevinelli, en Banda Ancha

Cevinelli destacó la importancia del arbolado en una provincia como San Juan, donde la crisis hídrica ha afectado profundamente a las especies vegetales. "Estamos en una provincia desértica, donde el arbolado tiene una preponderancia mayor. Cuando no tenemos el árbol, lo sentimos, porque nos brinda muchos servicios ecosistémicos, como sombra, oxígeno y hasta aumenta el valor inmobiliario de las zonas", explicó el funcionario, subrayando que muchas veces no se valoran estos beneficios hasta que los árboles no están presentes.

Además, mencionó que el arbolado enfrenta una situación crítica no solo por la falta de agua, sino también por la falta de renovación de ejemplares envejecidos. "Hay especies que ya han cumplido su ciclo y necesitan ser reemplazadas", afirmó. La municipalidad ha iniciado un proceso de forestación en lugares críticos como la Peatonal y el ensanche de Ignacio de la Roza. "A estas zonas les vamos a dar un seguimiento posterior, algo que no se ha hecho en el pasado. Es fundamental prestar atención al riego en los primeros años para que el árbol se establezca correctamente", agregó.

Respecto a las especies elegidas para la forestación, Cevinelli indicó que la elección se realiza considerando varios factores, incluyendo los requerimientos hídricos de cada especie. "Estamos tratando de poner especies más adaptadas a la falta de agua, como fresnos y acacias", señaló, mencionando que otras especies, como la mora, que requiere mayor cantidad de agua, están siendo reemplazadas por otras más resistentes.

El director de Ambiente también hizo hincapié en la importancia de la poda formativa para evitar futuros problemas de mantenimiento. "Hoy estamos tratando de imponer nuevas técnicas de poda, que buscan formar el árbol para que requiera menos intervenciones en el futuro", mencionó Cevinelli, refiriéndose a los cambios en la cultura de poda que se han implementado en los últimos años.

Noticias Relacionadas Ambiente determinó cual será el castigo para el trabajador que manejaba ebrio

Cevinelli comentó “En cuanto a los eucaliptos, estamos forestando muy poco debido a su tamaño imponente y las limitaciones de espacio. Estos árboles pueden superar los 30 metros de altura y no son adecuados para cualquier lugar,” explicó. También destacó la importancia de la correcta gestión del riego. “Estamos implementando un sistema de Subirrigador, que permite que el agua percole en profundidad sin dañar cañerías. Esto es fundamental para asegurar que los árboles tengan un crecimiento saludable y sean resistentes a condiciones adversas,” agregó.

En relación con la erradicación de árboles, el director mencionó que han realizado intervenciones significativas para garantizar la seguridad pública. “Hace unos días, realizamos una intervención en la calle Hipólito Yrigoyen y la calle San Miguel, donde retiramos tres árboles de más de 25 metros que estaban secos y representaban un riesgo,” afirmó. Cevinelli recordó un trágico accidente ocurrido hace un año y medio, subrayando la necesidad de tales medidas preventivas.

Para los vecinos interesados en plantar árboles en sus hogares, Cevinelli recomendó especies adaptadas a las condiciones locales. "Es importante elegir especies con requerimientos hídricos bajos para facilitar el mantenimiento,” sugirió.

Refugio canino: "por ahora no creemos que sea necesario"

En cuanto al control de animales en situación de calle, el director de Ambiente informó sobre las campañas de esterilización. “Estamos realizando castraciones en el centro de Zoonosis, con un aumento notable en la cantidad de gatos esterilizados. Además, tenemos un convenio con una fundación para apoyar a los animales en situación de calle,” explicó.

Cevinelli también abordó la falta de refugios para animales en tránsito. “Actualmente, no hemos desarrollado refugios específicos, pero seguimos evaluando la situación y apoyando las castraciones para controlar la población de animales callejeros,” concluyó.