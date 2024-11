El Quirófano Móvil de la Municipalidad de Capital ofrecerá, esta semana, un servicio gratuito de esterilización para perros y gatos en varias ubicaciones. Los vecinos que deseen acceder a este beneficio deben solicitar un turno previo.

La programación anunciada es la siguiente:

- Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de noviembre: de 14:00 a 17:00 en Plaza Sagrada Familia, Barrio Mutual BSJ, ubicada en calle Dominguito entre Matías Zavalla y Los Tilos.



- Miércoles 13 y viernes 15 de noviembre: de 8:00 a 11:00 en Plaza Almirante Brown, en las intersecciones de General Acha y Pedro de Valdivia.

- Miércoles 13 y viernes 15 de noviembre: de 8:00 a 11:00 en UV Barrio Cabot, calle Mary O'Graham entre Arnobio Sánchez y Transversal Ovalles.

- Miércoles 13 de 14:00 a 17:00, y jueves 14 y viernes 15 de noviembre: de 8:00 a 11:00 en Plaza República del Perú, Villa Las Margaritas, Lateral Norte de Av. de Circunvalación y Segundino Navarro.

Para obtener turnos, los interesados pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 264-4305057 o comunicarse al teléfono fijo 4305937.

Requisitos para la castración:

Las esterilizaciones están disponibles para perros y gatos que cumplan con los siguientes criterios:

- Tener más de 6 meses de edad.

- No estar preñadas en el caso de las hembras.

- No superar los 10 años de edad.

- No presentar síntomas de enfermedad.

El municipio invita a los vecinos a aprovechar este servicio, con el fin de promover el bienestar animal y el control de la población de mascotas en la comunidad.