La crisis por la falta de agua potable afecta desde hace meses a los vecinos de diversas localidades del norte de Jáchal, incluyendo Gran China, Costa Canal, Árbol Verde y otras zonas rurales. Residentes locales aseguran que, pese a las reuniones mantenidas con autoridades, aún no se ha brindado una solución definitiva al problema.

En diálogo con Alejandro Guajardo, corresponsal de Canal 13, vecinos de Gran China expresaron su indignación ante la falta de respuestas concretas. “La problemática no es nueva, pero este año se ha agravado. Actualmente, el agua llega por turnos y no alcanza para abastecer las necesidades básicas, especialmente en las zonas altas donde no hay suficiente presión. Con el calor y la situación económica, esto es insostenible”, manifestó una vecina afectada.

Uno de los puntos críticos, según los vecinos, es la falta de coordinación entre la Unión Vecinal, el municipio y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). “En las reuniones, cada parte se pasa la responsabilidad a la otra. Mientras tanto, nosotros seguimos sin agua. Es una situación muy triste porque afecta a niños, ancianos y embarazadas. Los camiones cisterna no son suficientes, y las familias no tienen recipientes adecuados para almacenar agua potable en condiciones seguras”, explicaron.

La crisis no solo afecta a los hogares, sino también a las instituciones educativas de la zona, como la Escuela 24 de Septiembre, la Escuela Marcos Sastre de La Frontera y la Escuela Alejandro Fleming. “La falta de agua complica el funcionamiento escolar durante todo el año, no solo en verano”, añadieron.

Ante la gravedad del problema, los vecinos han convocado una nueva reunión este martes a las 19 horas en la plazoleta de Gran China, con la esperanza de que asistan el intendente de Jáchal, representantes de OSSE y la Unión Vecinal. “No vamos a bajar los brazos. El acceso al agua es un derecho y seguiremos luchando hasta que se garantice”, afirmó una vecina.