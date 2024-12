Más de 240 familias de Pocito llevan semanas sin agua y piden que OSSE les dé una respuesta

Una situación desesperante es la que viven los vecinos del Barrio FOECYT. Son más de 240 familias de este complejo habitacional de Pocito que llevan semanas sin agua y piden que OSSE les dé una respuesta. El móvil de Canal 13 conversó con algunos de ellos, quienes contaron las complicaciones diarias con la que se están encontrando al no contar con el servicio en su totalidad.

Desde la empresa indicaron que la falta de abastecimiento se debe a la rotura de un caño de agua, en medio de las obras del ensanchamiento de Calle 5. Este barrio está ubicado en San Miguel y Calle 5. Es por ello que los vecinos se han visto tan afectados por este inconveniente, que aún la empresa no interviene.

Al móvil de Canal 13, Mario Gordillo, presidente de la unión vecinal del barrio, contó que ya han realizado las denuncias en Defensa al Consumidor y en OSSE. "Los vecinos están desesperados por esta situación que ya es insostenible", expresó. Lo cierto, es que desde la empresa señalaron que el problema de abastecimiento se inició por una rotura en medio de estas obras.

"No tenemos respuesta de OSSE y lo único que nos dicen es que tenemos que esperar, pero a la altura que vamos, tendremos que pasar fin de año sin agua. Los vecinos no tienen agua, viene el inspector de OSSE y te controla la canilla de calle, hay un poco de presión, pero no llega el agua al tanque, por lo que ese sería el reclamo que estamos haciendo", soltó Gordillo.

Por su parte, una vecina del barrio contó que Noche Buena y Navidad la pasaron bastante triste, puesto que no pensaron nunca que seguirían para las fiestas sin el servicio. "Una que es ama de casa y tiene que hacer de comer y después queremos lavar todo y hasta bañarnos y no podemos. Todo esto es muy insólito"

La vecina pidió que la empresa regularice el servicio. "No podemos llegar a enero y no tener agua. Nosotros somos 2, pero las familias que son 5 o 6, ¿cómo hacen con los tanques?"

Otra de las damnificadas contó que tuvo que mandar a bañar a sus hijos a la casa de sus parientes porque no han tenido servicio de agua potable. "El tanque no se llena nunca", comentó.

Otros vecinos contaron que están cansados de hacer el gasto de comprar agua para consumir. El problema sigue siendo el lavado de ropa y elementos de cocina que utilizan para cocinar. "Los vecinos están todo el día llenando el balde para cuando van al baño", contó.