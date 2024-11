En el departamento de Valle Fértil, San Juan, crecen nuevamente las inquietudes entre los vecinos por la presencia de avionetas que, supuestamente, estarían disipando tormentas en la región. Estas denuncias, basadas en testimonios y avistamientos, apuntan a vuelos sospechosos en momentos clave de formación de nubes, lo que estaría afectando directamente las lluvias en la zona.

El padre Alfredo Quero, párroco de San Agustín, expresó en Cien por Hora, su preocupación. “La mayoría de la gente dice que han visto, yo mismo he escuchado el ruido de avionetas mientras se forma la tormenta", dijo. "Esta preocupación tiene que ver con la falta de agua en nuestro río, que está completamente seco”, explicó.

Quero, quien ha vivido en Valle Fértil en dos periodos distintos, relató cómo las lluvias eran antes abundantes: “Hace más de 20 años, en mi primera estadía, siempre teníamos muy buenas lluvias. El río tenía muchísima agua. Hoy la situación es distinta; apenas llueve y dependemos de obras y abastecimiento externo para tener agua”.

En medio de esta problemática, las autoridades han implementado medidas urgentes. Según el sacerdote, se han construido acueductos que transportan agua desde La Cienaguita y Usno hasta la planta potabilizadora de OSSE. Además, en momentos críticos, camiones cisterna han abastecido a la población con agua potable.

“Es admirable la rapidez con la que se están llevando adelante estas obras. Tanto el gobierno municipal como el provincial están respondiendo con prontitud a esta emergencia”, afirmó Quero, reconociendo los esfuerzos realizados para mitigar la falta de agua.

El sacerdote también comentó sobre un video reciente, grabado en la localidad de Astica, que muestra una avioneta volando durante la formación de una tormenta que, finalmente, no se concretó. “Yo no creía en estas historias, pero hace unos días escuché el ruido de una avioneta mientras las nubes se disipaban. Es difícil no pensar que algo está ocurriendo”, dijo.

A pesar de los rumores, no hay pruebas concretas sobre el origen ni el propósito de estos vuelos. Algunos vecinos especulan que provienen de La Rioja o San Luis, posiblemente asociados a prácticas agrícolas en zonas limítrofes. Sin embargo, Quero señaló la dificultad de identificar las avionetas: “No podemos denunciar sin pruebas. Es necesario que haya una custodia del espacio aéreo y que se investigue”.

El padre Quero destacó la importancia de trabajar en conjunto para encontrar soluciones. “La idea no es pelearnos, sino unirnos como pueblo, municipio y provincia para enfrentar esta situación. Necesitamos la bendición del agua, que es esencial para nuestra comunidad”, concluyó.