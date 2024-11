La mañana del martes en Valle Fértil fue movida por el exitoso rescate de un potrillo de 1 año, quien se había caído a un pozo de 9 metros ubicado en el fondo de una finca. Más de 24 horas después, se conoció el paso a paso de cómo fue preparado y ejecutada la maniobra con la cual rescataron al pequeño equino y, de esta manera, le salvaron la vida.

El testimonio en detalle fue el oficial de la Policía, Darío Muñoz, quien en conversación con Radio Nacional comentó que fue la madre del potrillo quien alertó al dueño de la propiedad de lo que había ocurrido. Es que la yegua comenzó a moverse nerviosamente de un lado hacia el otro y a relinchar cada vez más fuerte, con la clara intención de avisar de lo que estaba pasando.

"Cuando llegamos al lugar se trataba de una finca y en el fondo de esa propiedad había un pozo balde que estaba tapado con una tarima", detalló el oficial.

Muñoz detalló que esa clase de potrillos "son muy juguetones, saltan mucho". En ese sentido, el policía señaló que en uno de esos saltos creen que fue que cedió la tarima y cayó al pozo de 9 metros de profundidad y un diámetro 1 metro.

El pozo estaba seco porque las napas de aguas bajaron considerablemente. El oficial indicó que se trata de un pozo en construcción, y por eso es que solo tenía barro por la lluvia de la noche anterior.

Específicamente del rescate, Muñoz relató: “En primera instancia tuve que bajar, realizamos maniobras con un elemento que le llamamos cabria, que es un fierro e forma de trípode que lo colocamos en el borde del pozo con su anclaje. Con los elementos de seguridad hice un racel hasta abajo donde nos encontramos con el potrillo que estaba con vida. Al verlo con movimientos lo ayudé a pararse y lo controlé que esté bien, que no tenga ninguna patita fracturada o que no tenga ninguna lesión grave, por lo que inmediatamente procedí a atarlo con cuerdas alrededor. Con una manguera de bomberos que la utilizamos en forma de cincha para envolverlo bien, buscando que no se golpee con los costados”

De la última parte del rescate comentó: “Mis compañeros que se encontraban arriba realizaron un sistema de aparejo para poderlo levantar una vez que estaba asegurado. Una vez que les di la orden, que ya estaba asegurado, comenzamos el izamiento para poderlo sacar del pozo”

Por último, el oficial contó que primero subió él y de ahí en más llegaron sus órdenes para completar con éxito el rescate del animal. "Los propietarios del lugar prestaron ayuda para poderlo sacar. Gracias a Dios se encontraba bien, una vez que ya lo sacamos lo controlamos y lo vimos bien, por lo que lo dejamos junto con la madre que estaba al lado del pozo. Si no hubiese sido por la yegua que estaba relinchando al lado del pozo el propietario de la propiedad no se enteraba".

Un potrillo fue rescatado de un pozo de 9 metros en Valle Fértil

En la mañana del martes 19 de noviembre, personal de Bomberos del Destacamento N° 4 de Valle Fértil protagonizó un exitoso rescate al salvar a un potrillo de aproximadamente un mes de vida que había caído en un profundo pozo.

De acuerdo con lo que dio a conocer el medio local, Info Valle Fértil, el incidente ocurrió en una finca ubicada por la Ruta 511, en la localidad de Baldes de las Chicas, propiedad del señor Cortéz.

El equino cayó accidentalmente en un pozo de balde de unos 9 metros de profundidad y un metro de diámetro, aparentemente al ceder una tarima que lo cubría.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:30 de la mañana y, tras un operativo que se extendió por casi dos horas, el animal fue extraído sano y salvo a las 9:10.

El rescate estuvo liderado por el oficial subinspector Darío Muñoz, junto al cabo Carlos Acosta y el agente Jonathan Cardozo.

Además, personal de la Municipalidad de Valle Fértil se sumó a las tareas con una máquina operada por los choferes Marcelo Barrionuevo y Enrique Miranda, aunque finalmente no fue necesario utilizar la maquinaria pesada para completar el operativo.

Tras ser extraído del pozo, el potrillo fue revisado y se constató que se encontraba en buen estado. Luego, fue devuelto con su madre, cerrando con éxito la labor de los bomberos y colaboradores.