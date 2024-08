Abarca contó los porqués del acompañamiento al RIGI de Albardón

A casi una semana de la adhesión de San Juan al RIGI, el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca contó cuáles fueron los porqués que lo hacen estar a favor con este importante punto de la Ley Bases. En su paso por Paren las Rotativas, el Jefe Comunal expresó ‘Yo estoy a favor del RIGI’ y contó porqué en la Cámara de Diputados de la provincia, Albardón acompañó la iniciativa del oficialismo.

'Yo tengo un diputado por Albardón que votó a favor, y votó a favor porque creemos que se tiene que invertir en ese Parque Industrial', precisó el intendente.

Luego, en detalle expresó: 'Yo preparé el Parque Industrial. Dicen que el RIGI le está dando beneficios a los grandes empresarios, y somos nosotros los que preparamos al Parque Industrial para darle beneficios a los grandes empresarios y lo tenemos por ordenanza desde el año 2007. El Parque Industrial se puede usar y tiene todo hecho y todo diagramado para más de 100 años. Tiene calles de 30 metros, una hectárea de división, están con todos los papeles al día, todas las cosas de primera, y ¿saben qué?, cada uno de los empresarios que apostaban llegar al Parque Industrial tienen beneficios desde hacen 10 o 15 años atrás. Tienen el beneficio de poderse instalar y no pagar ningún tipo de renta, de no pagar los derechos de construcción porque están en el Parque Industrial, porque vinieron a invertir para darle trabajo a la gente que vive en nuestro departamento y en San Juan'.

Abarca no esquivó la pregunta del voto en contra de la adhesión al RIGI de algunos diputados del Justicialismo. Al respecto aclaró que no fue 'un voto totalmente en contra', ya que apoyaron el régimen a las grandes inversiones, pero quisieron marcar que no están de acuerdo con ciertos puntos fundamentales para el apartado de la Ley Bases, como la manera que propone para crear empleo.

Por otro lado, el experimentado dirigente justicialista indicó que en la actualidad la mayoría de los pedidos que reciben en el municipio y en las calles es por falta de trabajo. 'Nuestro departamento ha sido muy trabajador por excelencia, pero en la actualidad hay mucha falta de trabajo y aumento de la pobreza', aseguró.

Continuando con la coyuntura económica-social del país y como afecta al departamento, el intendente contó que en los últimos años en Albardón no se estaban viendo comedores, y entrega masiva de mercadería. Sin embargo, por la situación económica actual ha comenzado a verse familias que piden bolsas de mercadería. 'Hoy hay gente que te está escribiendo porque necesita una bolsa de mercadería para poder comer', aseguró.