Una investigación por presunta estafa piramidal relacionado con inversiones en cryptomonedas está llevando adelante la Justicia de San Juan. El principal señalado es Cristian Herrera, un sanjuanino que asegura ser también una de las víctimas. Este martes en Paren las Rotativas, su abogado César Jofré insistió en su inocencia, aunque hay algunos indicios de la insipiente investigación que podrían complicarlo.

Con la investigación todavía no formalizada, una parte de los damnificados lo señalan como el principal engranaje local para que esta empresa opere. Hay que tener que la Justicia investiga si efectivamente fue Herrera el primer contactado por Peak Capital a través de Facebook.

Una parte de las víctimas detallaron en sus denuncias que Herrera tenía una oficina en calle Córdoba. En estas instalaciones organizaba y llevaba adelante reuniones en la que presentaba a esta plataforma como ‘la oportunidad de hacer dinero fácil y hacer inversiones’, indicó.

'Indudablemente todo tiene una génesis, pero no es menos cierto también que vos no vas a meter a tu familia en este brete, si indudablemente vos imaginas que las cosas no van a venir bien', expresó el abogado.

Jofré aseguró que su cliente también fue perjudicado económicamente, perdiendo 10.000 dólares en estas operaciones. En ese sentido, señaló que la inocencia de Herrera puede ser probada porque algunos de los inversores que llevó a esta ‘empresa’ de la que casi nada se conoce, fueron su esposa y sus hijos.

'Si me dijeras que esto ha pasado acá en San Juan, bueno, pero esto es en todo el mundo', sostuvo el abogado.

Jofré señaló que su defendido no manejaba dinero, ninguno de los inversores estafados le dio dinero a él. Además, el abogado de Herrera indicó que en ningún momento los obligó a invertir o a dejar el dinero en la plataforma, nunca les impidió sacar las inversiones.

Lo cierto es que serán claves los testimonios de los damnificados, de los cuales una parte defiende a Herrera y la otra lo señala como el principal promotor para que esta empresa trabaje en San Juan.