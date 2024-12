Javier Milei cumplió 1 año al frente de la presidencia del país y en tren de análisis, en Paren las Rotativas la propuesta a tres dirigentes locales fue la de hacer un balance y puntuar al presidente. Los convocados fueron por La Libertad Avanza, Fernando Patinella, representando al peronismo Mauricio Ibarra y en representación del gobierno de la Provincia, Rodolfo Colombo.

A cumplirse 12 meses de la gestión del presidente libertario, Patinella aseguró: "Ha cumplido con las expectativas, sobre todo porque estamos hablando de un proyecto para un desarrollo a lo largo de 4 años"

El diputado libertario aseguró que el Gobierno Nacional ha cumplido con una primera etapa en la que ordenaron la macroeconomía. "Se bajó el dólar, cayó el riesgo país, logró el déficit cero. Son supuestos fundamentales para el crecimiento del país".

Patinella señaló que el gran desafío que tiene por delante Milei y su gabinete es comenzar a trabajar con las prioridades como atender a las micro economías. "El Gobierno tiene comenzar a cuidar el metro cuadrado de cada habitante de este país"

El justicialista Ibarra sostuvo: "Sin consumo no hay generación de puestos de trabajo nuevos". Luego se explayó asegurando que si el Gobierno Nacional no mejora el poder adquisitivo la gran masa poblacional no tendrá posibilidad de crecimiento. "Fábricas que cierran, fábricas que se mudan, despidos. Es una etapa, y no es una animosidad con Milei, pero su modelo, su concepción de ver las cosas no la puedo tolerar. Yo no puedo despegarme de la gente, al que está herido hoy, al que acaban de echar. No lo puedo despegar de la situación a Milei"

El ex intendente de Rawson aseguró que las políticas que en 2024 comenzó a implementar el gobierno libertario en el país, y que en 2025 intensificará, afectará la generación de nuevos puestos de trabajo, los salarios de los trabajadores. Luego sentenció: "No veo la posibilidad de crecimiento"

Por su parte, Colombo puso el acento en que el país que recibió Javier Milei y su equipo de trabajo con una economía estallada era una bomba de tiempo y que el presidente supo cómo ordenar la macroeconomía. En ese sentido, aprovechó para pegarle al gobierno de Alberto Fernández y asegurar que el mandatario liberal cumplió con la promesa de campaña: "Él dijo que nos guste o no la motosierra iba a ser pasada y lo hizo, por eso tiene el respaldo que tiene a un año de gestión, por más que hizo un ajuste tremendo sobre las provincias y sobre los sectores de los jubilados"

A la hora de colocar puntajes, el diputado libertario calificó al primer año de Milei como "óptimo", sino animarse a recurrir a una escala numérica. El dirigente justicialista no quiso puntuar y, por último, el Jefe de Asesores del gobernador Marcelo Orrego expresó: "Yo creo que está aprobado en su primer año", para luego ponerle un 7 en gestión y un 10 en comunicación.