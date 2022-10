¿Qué se sabe del joven perdido?: su madre reveló la dura situación que viven

El pasado lunes se reportó la desaparición de un joven de 20 años de edad en San Juan. Se trata de un chico que ya había protagonizado una situación similar anteriormente pero en esa ocasión fue encontrado por las autoridades. Ahora su madre habló con Diario 13 y contó la dura realidad que se encuentran viviendo.

Carina Jofré es la madre de Joaquín Lucero, el chico de 20 años que esta desaparecido actualmente. La mujer recordó que el pasado 13 de septiembre su hijo también se había retirado del lugar en donde estaba sin avisar a nadie. Esa vez salió a las 05:30 y recién pudieron encontrarlo alrededor de las 18:30.

El chico sufría de adicciones y otros problemas que provocaron que empezara a ser tratado por psicólogos. En ese mismo sentido fue ingresado a un hogar donde iba a poder llevar a cabo un tratamiento para tratar de recuperarse. No obstante, Joaquín nunca se mostró completamente convencido de querer permanecer en ese establecimiento ubicado en Santa Lucía.

'El lunes (17 de octubre) se comunicó con nosotros para decirnos que él no quería estar ahí y que lo fuéramos a buscar. Entonces le llamé a su papá, porque soy divorciada. Le dijimos que no íbamos a firmar porque él tenía que hacer un tratamiento. Me dijo que se iba y al rato nos llamaron para decirnos que se había ido', explicó la madre del sanjuanino.

Si bien comenzaron a desesperarse al ser notificados de que el joven se retiró del lugar sin avisarles a ellos, ese no fue el único problema. Joaquín se fue del establecimiento sin llevarse ninguna de sus pertenencias y sin que nadie lo vea, por lo que ninguna de las personas que trabajan allí pudieron ver qué prendas tenías puestas en ese momento.

'Él no puede andar sólo. Con cada problema que tenía con la novia quería hacerse daño. No se ha llevado nada, ni siquiera la SUBE, así que anda caminando desde el lunes a las 18:30. Lo hemos estado buscando y no esta por ningún lado. El lugar queda en Hipólito Irigoyen al 6000 y pico. Se que se va por la Ruta 20, se llega a una YPF, por ahí hay una callecita por donde hay que bajar y hay un portón grande. Nadie sabe como estaba vestido, no tenemos nada de información', sentenció.

De esta manera, cualquier persona que tenga cualquier información puede contactarse con la familia para aportar datos y ponerle fin a esta desesperantes situación que vive Carina y todos sus seres queridos. El número es: 2644654341