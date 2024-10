Denuncian que sus propios vecinos se meten a sus casas a robarles

Indignados, con bronca y miedo. Así viven los vecinos del barrio Talacasto de Chimbas que este martes denunciaron en vivo en Canal 13 que sus propios vecinos les roban. Un puñado de habitantes de este complejo habitacional contaron la pesadilla diaria que viven por los constantes hechos de inseguridad. Arrebatos, escruches y apedreadas a toda hora.

Johana contó que los arrebato ocurren a toda hora. De día y de noche, trabajadores y estudiantes que esperan el colectivo son robados por motochorros. ‘Les pegan, les roban las zapatillas, les roban dinero, de todo’, expresó la joven que además señaló a sus propios vecinos como los responsables de estos hechos de inseguridad.

Hace unos días se dio un conflicto vecinal en el que llovieron piedras, insultos, golpes de todo tipo y hasta disparos. La vecina contó que esa clase de hechos se dan muy seguidos, y que son muchas las familias que sufren esta situación, pero que solo un puñado tiene el valor de ponerse frente a la cámara de Canal 13 para contar lo que padecen a diario.

Otro de los hechos graves que ocurrieron en el barrio y que entristecen a los vecinos es que ladrones y vándalos arrancaron las farolas de la plazoleta del barrio y se robaron hasta cables. Una recorrida de la cámara del móvil de Canal 13 mostró el estado actual del pulmón verde del barrio que hace unos meses era un lugar para que jueguen los niños, pero hoy luce desvalijada. 'Los chicos ya no tienen plaza', acotó.

Johana contó que ya no saben qué hacer para ser escuchados, para que su reclamo sea atendido. Entre las medidas que tomaron se encuentran: hablar con la intendenta, presentar una nota al municipio, hablar con la Policía. En la actualidad, hartos de tantos robos piden que la presidenta del municipio ponga cartas en el asunto y encabece este pedido de mayor seguridad en el barrio.

Otra vecina contó que a ella se le metieron a robar dos veces y que la modalidad de escruche en el barrio es frecuente. Incluso indicó que muchos observan los robos, pero decidan no hacer nada por miedo a represalias. 'Todo el día, 2/7 están robando y lamentablemente no tenemos respuestas de nadie', señaló.

'Los de la Policía Comunal no quiere entrar acá porque les apedrean', expresó la mujer que además contó que la línea 404 no ingresa más al barrio porque varias unidades fueron apedreadas. 'Los vecinos no se meten a defenderte', se quejó nuevamente.

En el final de la nota, los vecinos que se acercaron a charlar con el móvil de Canal 13, instaron a sus otros vecinos, también víctimas de los constantes robos, a dar la cara, a expresarse para que se conozca esta pesadilla que día a día sufren de la mano de otros vecinos que además los amenazan y los apedrean en caso de reclamo alguno.