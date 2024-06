Hubo un intento de robo en el Museo de la Historia Urbana

Un extraño intento de robo se produjo durante el pasado 24 de junio en la provincia de San Juan. Sorpresivamente el mismo tuvo lugar en el Museo de la Historia Urbana, donde se presentaron delincuentes que intentaron robarse diferentes elementos pero que por algún motivo no lo consiguieron.

Cabe destacar que este establecimiento, situado sobre calle 25 de Mayo dentro del Parque de Mayo, permanece cerrado los días lunes. Esta situación fue aprovechada por delincuentes que forzaron una puerta que da al jardín para poder colarse dentro, para tratar de robar principalmente un televisor y auriculares.

'No sabemos qué pasó, qué movimiento hubo. Sí intentaron ingresar en la sala de máquinas donde están todas las térmicas de las luces del museo. Por suerte, algo sucedió que los detuvo y pudieron llevarse solamente dos auriculares', mencionó Adriana Luluaga, la secretaria de Turismo, Cultura y Educación de Capital.

Finalmente la autoridad reveló que el museo no cuenta con un sereno, ya que consideran que es suficiente con el sistema de alarmas que hay instalado. 'Estamos tranquilos porque como hay cámaras en todo el museo y ya sabremos de quién se trata, porque hay huellas digitales. Da mucha bronca porque es un museo, está disponible para toda la comunidad y no sé cuál ha sido la intención pero no pudieron', sentenció.