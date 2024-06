Caso Milagros Cortéz: la efectivo acusada por el presunto 'baile' sigue en funciones

En el marco de un proceso judicial que involucra al Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, Director del Servicio Penitenciario Provincial, explicó en Cien por Hora, la situación sobre el caso de Milagros Cortéz, una joven que acusó de supuestos excesos a una oficial del Servicio Penitenciario identificada como Claudia Brizuela. La acusación indica un presunto "baile" o ejecución que como consecuencia tuvo una sobre exigencia física, que la dejó internada en terapia intensiva por unos días. En la actualidad, la joven padece secuelas. A pesar de las denuncia, la acusada sigue en funciones mientras se lleva a cabo la investigación.

El caso surgió cuando una diplomada de la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo, que hacía una residencia en el penal, denunció haber sido obligada a realizar esfuerzos físicos habiéndo informado previamente que estaba con problemas de salud a sus superiores.

Delgado informó que la Justicia solicitó un informe detallado sobre las actividades realizadas ese día. "La Justicia nos dio conocimiento y nos ha pedido informe de toda la actividad que se produjo ese día. Se informó detalle a detalle cómo se desarrolló la actividad en colaboración con la Universidad Católica", explicó Delgado.

La pasante había realizado gran parte de su carrera para incorporarse al Servicio Penitenciario. Según Delgado, las prácticas se dividen entre el reconocimiento en la unidad penitenciaria y actividades físicas en el camping del servicio. "Ellos hacen la residencia, una parte práctica para reconocimiento en la unidad propiamente dicha y la otra actividad se hace en el camping del servicio penitenciario donde se realizan tareas físicas y prácticas", agregó.

En relación con la acusación, Delgado comentó que las actuaciones administrativas internas ya se han iniciado y están siendo gestionadas por la unidad de gestión. "A raíz de todo lo conocido se iniciaron desde el servicio penitenciario las actuaciones administrativas que ahora la está llevando a cabo la unidad de gestión", precisó.

El Director de la Escuela de Seguridad, Ángel Martín, y el Secretario de Seguridad, también han colaborado en la investigación para aclarar quiénes participaron y cómo se desarrollaron las actividades ese día. "Queremos saber cómo colaboró esta persona del penitenciario en esa actividad, a pedido de quién, y eso está en un marco de investigación judicial por lo que aún no está claro", indicó Delgado.

Respecto a la responsabilidad y las funciones actuales de la acusada, Delgado subrayó que no se ha tomado ninguna medida disciplinaria inmediata. "La persona sigue cumpliendo funciones en el servicio hasta que no se certifique que incumplió alguna conducta. No podemos adelantar una sanción si está en proceso todo en una actividad administrativa de investigación", concluyó.