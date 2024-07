Mirá cómo evitar ser víctima de un 'Ciberdelito'

Cada vez son más los sanjuaninos que caen en diversas estafas que califican como 'Ciberdelitos'. Por este motivo un hombre muy preparado en esta materia le dio una recomendación realmente importante a todos los ciudadanos: desconfiar cuando alguien nos pide datos importantes.

Maximiliano Paz, especialista en Ciberdelitos, contó en Más Allá de las Noticias cómo suelen proceder estos estafadores. En ese sentido manifestó que estos sujetos suelen pedir información como número de cuentas bancarias y las claves de acceso de las mismas.

'Los llaman y les piden que les proporcionen información sensible como claves de acceso, cuentas bancarias, nombres de usuarios, contraseñas y ese tipo de información para acceder a cuentas bancarias. Lo fundamental es estar atento a este tipo de situaciones. Se usó la ingeniería social que consiste en el engaño de estas personas para inducirlas a que brinden información. Las mismas personas son las que le entregan la información a los ciberdelincuentes', expresó.

Por último Paz recordó que desde empresas reconocidas, sobre todo de empresas bancarias, nunca van a llamar por teléfono a sus clientes pidiéndoles sus datos. Esto se debe a que ellos ya cuentan con esta información y además no proceden de estas formas para contactarse con su clientela.

'Somos muy confiados y no tenemos a veces la información suficiente. Hay que hacer campañas para que la gente se concientice de que mientras hacemos nuestra vida normal, hay muchas personas que están tratando de controlar en las redes, sin que nosotros nos demos cuenta, todo nuestro tráfico. Lo que tenemos que hacer es desconfiar de todo y no dar información, porque los bancos o sus representantes no nos van a pedir nunca por teléfono, WhatsApp, mail alguna clave o información de la cuenta', sentenció.