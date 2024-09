Choque y atropello: cuál es el estado de la mujer que fue impactada tras el accidente

Este martes por la mañana, el móvil de Canal 13 cubrió un grave accidente de tránsito en la intersección de las calles Maipú y Mendoza, en la ciudad de Capital. El siniestro involucró a dos vehículos y dejó como saldo a una joven peatona herida, quien fue trasladada al hospital para su evaluación médica.

El ayudante fiscal Francisco Nicolia se hizo presente en el lugar para coordinar las tareas de auxilio y brindar detalles sobre lo ocurrido. Según explicó, el accidente involucró a un Renault Logan y un Ford Ka. El Logan, que circulaba hacia el sur por calle Mendoza, se cruzó con el Ford Ka que circulaba hacia el este por calle Maipú. Ellos impactan en lo que es el centro de la calle y producto de la colisión, el Logan se desvió hacia la esquina sureste de la intersección, donde lamentablemente embistió a una peatona que caminaba por la vereda de calle Mendoza, en dirección norte.

Respecto al estado de salud de la joven atropellada, el fiscal indicó que "fue trasladada al Hospital Rawson con un golpe en las piernas, estaba un poco shockeada, así que estaremos a la espera del parte médico". Aunque en un primer momento no parecía haber sufrido heridas graves, Nicolia aclaró que "no se descarta que haya podido tener golpes más graves".

En cuanto a los ocupantes de los vehículos, el fiscal precisó que en el Renault Logan viajaban dos personas, entre ellas un hombre de apellido Fernández. En el Ford Ka, en cambio, iba una mujer sola. Ambos conductores f ueron atendidos en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas, aunque no requirieron traslado a un centro de salud. "He hablado con ellos, les he consultado cómo están y que me avisaran si sentían algún dolor o mareo para volver a llamar a la ambulancia", concluyó Nicolia.

Las autoridades siguen investigando las circunstancias del accidente, mientras esperan el informe médico para conocer el estado definitivo de la joven peatona.

El accidente donde una mujer se encontraba caminando por la vereda cuando la chocaron: