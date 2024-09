Le dieron el alta a la mujer atropellada cuando caminaba por una vereda en Capital

Luego de 3 días de mucha angustia y ansiedad, el jueves le dieron el alta hospitalaria a Silvina. Se trata de la joven que el martes 10 fue atropellada por un auto que se subió a la vereda tras colisionar con otro en Maipú y Mendoza, una esquina con antecedentes de siniestros viales. En nombre de su familia, Cecilia, hermana de la accidentada, le confirmó a Diario 13 que, pese a volver a su hogar debe tener cuidados intensivos, mucho reposo y que los médicos estudiarán posibles secuelas.

‘Silvina tiene dos derrames en su cerebro, razón por la cual ha estado internada en terapia intensiva del Sanatorio Mayo. Han sido 3 días de mucha angustia’, contó la hermana de la joven que sobrevivió al choque.

Cecilia contó que su hermana no puede recibir tantas visitas, tiene que hacer mucho reposo por varios días y tomar los medicamentos que le fueron recetados por los distintos profesionales que la atendieron en el Sanatorio Mayo. Además, contó que seguirá bajo observación de un neurólogo y un traumatólogo para analizar posibles secuelas.

Por otro lado, la familia señaló que, hasta el jueves en la noche, ninguno de los conductores se había puesto en contacto con ellos para preguntar por el estado de salud de Silvina. El abogado de la familia hará seguimiento del caso que se encuentra en la UFI Delitos Especiales.

‘Ha sido un milagro. Pero es importante que el municipio se ocupe de mejorar la seguridad vial de la zona, ya que hay accidentes frecuentemente’, le confió la hermana de la accidentada a este medio.

Por último, la hermana de Silvina se hizo eco del agradecimiento de ella y toda su familia en estos días críticos que les tocó vivir: ‘La familia aprovecha este medio para hacerle llegar un especial agradecimiento a todas las personas que estuvieron al pendiente del estado de salud de Silvina y rezaron por su recuperación. También agradecer a los medicos/as y enfermeros/as de la Terapia Intensiva del Sanatorio Mayo’

Fuerte siniestro vial terminó con un auto incrustado y una mujer atropellada

Nuevamente, un siniestro vial tuvo consecuencias desastrosas en una esquina donde es habitual este tipo de hechos. A minutos de las 9 de la mañana del martes 10 de septiembre, un choque alertó a los vecinos de Capital, cuando en el cruce de la Avenida Mendoza y Maipú dos vehículos colisionaron en la intersección. Uno de ellos terminó subiéndose a la vereda por la fuerza del impacto, insertándose en un local de comidas (Pedidos Ya) y además atropellando a una joven mujer que circulaba por la vereda. Los involucrados, un Ford K y un Renault Logan donde transportaba a dos personas.

Los vecinos asistieron a la joven y minutos después llegó el servicio de ambulancia para trasladar a la peatona.

En cuanto a los ocupantes de los vehículos, el ayudante fiscal Francisco Nicolia precisó que en el Renault Logan viajaban dos personas, entre ellas un hombre de apellido Fernández. En el Ford Ka, en cambio, iba una mujer sola. Ambos conductores fueron atendidos en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas, aunque no requirieron traslado a un centro de salud. ‘He hablado con ellos, les he consultado cómo están y que me avisaran si sentían algún dolor o mareo para volver a llamar a la ambulancia’, había manifestado el alto empleado judicial.