Hace dos semanas, la empresa ARMEGON S.A., ubicada en la calle Mendoza en pleno centro de Capital, sufrió un terrible robo. Gracias a las cámaras de seguridad, las autoridades pudieron rastrear al delincuente y, tras una exhaustiva investigación, fue aprehendido este viernes por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) especializada en Delitos contra la Propiedad.

El incidente ocurrió el pasado 6 de septiembre. Las cámaras de vigilancia registraron al ladrón merodeando las instalaciones de la empresa, intentando forzar las puertas de las oficinas sin éxito. Sin embargo, el delincuente no desistió. Al no poder acceder a las áreas visibles en las grabaciones, se dirigió por un pasillo hacia la oficina de Recursos Humanos, una zona donde no había cámaras de seguridad. Allí rompió una puerta de vidrio para ingresar y sustrajo tres notebooks.

El robo sucedió en las instalaciones de ARMEGON S.A., ubicadas en calle Mendoza, entre General Paz y 9 de Julio, en el departamento Capital. Las imágenes captadas por las cámaras fueron determinantes para identificar al responsable, lo que permitió a las autoridades rastrearlo y finalmente detenerlo.

El delincuente fue trasladado a la comisaría 4ta, donde permanece detenido. En los próximos días se formalizará la imputación por el delito de robo. La aprehensión representa un avance significativo en el combate contra los delitos contra la propiedad, gracias al trabajo conjunto de la policía y las herramientas tecnológicas de vigilancia.