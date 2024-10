Elecciones PJ nacional: 'Lo mejor sería una lista unidad'

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, se refirió a las próximas elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, destacando la posibilidad de que se consensúe una lista única, algo que considera fundamental para la unidad del partido. Durante una entrevista, Aballay compartió su visión sobre los procesos internos, tanto a nivel provincial como nacional, y mencionó las figuras clave que se perfilan en la contienda.

En relación a la situación del PJ en San Juan, Aballay comentó: "Nosotros, en el ámbito partidario, hemos logrado formalizar una lista en función de distintos acuerdos con los sectores del PJ local. Esta semana tendremos la primera reunión del consejo provincial, y en los próximos días se convocará al congreso partidario. Estamos dando los primeros pasos en esta nueva conducción que tiene el PJ en la provincia de San Juan", explicó.

Sobre el panorama a nivel nacional, Aballay reconoció que el proceso de definición aún está en marcha. "Falta aproximadamente un mes para que se pueda dirimir esta situación a nivel nacional. Por un lado, tenemos al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y por el otro, a Cristina Fernández de Kirchner. Aún no se ha definido, pero esperamos que se pueda consensuar una única lista, eso es lo que algunos sectores están manifestando y pidiendo", afirmó.

Consultado sobre la postura de Cristina Fernández, Aballay mencionó que aún no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la ex presidenta. Cristina no se ha manifestado públicamente. Quienes han hablado sobre esta posibilidad han sido personas de su entorno inmediato, como Wado de Pedro, pero hasta ahora no la he escuchado personalmente en torno a esta situación. Aún quedan algunos días para definirlo.

Finalmente mencionó: "Creo que una lista de unidad sería lo mejor que le podría pasar al PJ a nivel nacional, es lo que necesitamos para fortalecer al partido".