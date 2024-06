Orrego expresó su sorpresa tras la negativa de los senadores sanjuaninos en la Ley Bases

En conferencia de prensa, esta jueves por la mañana en la plaza Juan Jufré de Loaysa, el gobernador de la provincia Marcelo Orrego se hizo presente en la ceremonia que celebra el día del fundador que lleva el nombre del espacio al aire libre en la Capital. En esta jornada se cumple el 462 aniversario de la Fundación de San Juan y Orrego destacó la gala previa a la festividad local que tuvo lugar anoche en el Teatro del Bicentenario, elogiando la calidad del evento: "Me ha tocado disfrutar y estar en lo previo, la verdad que había una obra que me pareció extraordinaria", comentó.

Sin embargo, en relación con la aprobación de la Ley Bases, el gobernador expresó su satisfacción, destacando la necesidad de normas que ofrezcan un marco de referencia para el país: "Yo siempre he dicho que la Argentina necesita leyes que le den un marco de referencia para que tengamos certidumbre los argentinos, porque cuando no hay incertidumbre evidentemente hay más preocupaciones", afirmó Orrego.

Orrego también mencionó que aún queda un paso importante por delante: "Todavía falta otro paso que es todo lo que se debe desarrollar y volver a refrendar la Cámara de Diputados con algunas modificaciones", explicó. Este comentario dejó enmarcado la importancia de las futuras etapas legislativas que definirán los detalles de la ley.

El gobernador abordó también el tratamiento de dos títulos importantes dentro del paquete fiscal. En referencia al Régimen de Inversión y Generación de Ingresos (RIGI), destacó que "tenemos un porcentaje del 3% de boca de mina, así que a nosotros no cambia mucho". Sin embargo, se mostró sorprendido por la postura de algunos senadores en contra de la medida. "Me llamó la atención que hubiera senadores que votaron en contra del RIGI" , dijo, haciendo alusión a los senadores Uñac y Gimenez.

En cuanto a los votos en contra de la Ley Bases, Orrego expresó su sorpresa: "La verdad que va a estar en contra de los intereses de San Juan. Esto me pareció algo sumamente sorpresivo porque habían votado los diputados Unión por la patria a favor de RIGI y saben que eso no da oportunidad a los sanjuaninos de recibir inversiones y al mismo tiempo generar empleo". Añadió, "Me sorprendió que Uñac vote contra la Ley Bases, fue Gobernador y sabe de su importancia".

Noticias Relacionadas Orrego en Pocito: marcó su postura a favor de la Ley Bases y habló del salarios de los estatales

Sobre el rechazo de algunos títulos del paquete fiscal, Orrego sentenció: "Se rechazó y ahora va a volver a diputados. Lo que sí, no fue con una mayoría calificada por lo tanto cuando vuelva a diputados es probable que con mayoría simple se pueda modificar".

Finalmente, el gobernador se refirió al posible resurgimiento del pacto de mayo, sugiriendo que podría volver con un nuevo nombre: "El pacto inexorablemente en algún momento se tiene que dar porque significa que nos sentamos todos en una mesa para discutir política que tiene que ver con los argentinos . Los argentinos han votado un cambio y los cambios, a ver, hay que respetarlo, la voluntad de la gente es sagrada".

Concluyó su intervención mencionando que la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal representa un primer paso importante. "Me parece que este es el primer paso. No ha sido todavía, no está definido el tema de la Ley Bases y Punto de Partida, cómo se llamaba antes, y el tema del Paquete Fiscal. Ha sido casi imposible pero se ha llegado a acuerdo con las distintas provincias y sectores y eso ha sido muy positivo", concluyó el gobernador.