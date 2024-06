Daniel Arroyo en Banda Ancha: ‘La Ley Bases es un retroceso, es un problema’

Este martes pasó por Banda Ancha, el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. En una entrevista telefónica, el ahora diputado nacional habló de varios temas que atañen a la actualidad social y política del país. Uno de los puntos más álgidos llegó cuando se refirió a la Ley Bases que hace menos de una semana fue aprobada en el Senado. ‘La Ley Bases es un retroceso, es un problema’, aseguró.

El legislador peronista, que votó en contra del mencionado proyecto del oficialismo y del Paquete Fiscal, estimó que a fines de junio la ley estría aprobada completamente luego de pasar por la cámara baja. Arroyó indicó que la Ley Bases pasaría el filtro de Diputados con los cambios votados por los senadores, y que, a su vez, el Gobierno insistiría con que se le dé luz verde a Bienes Personales y Ganancias.

'Creo que el Gobierno va a conseguir una mayoría. Claramente es un retroceso la Ley Bases y el Paquete Fiscal, es un problema dar facultades delegadas. Todos los gobiernos han tenido facultades delegadas, eso es absolutamente cierto, pero acá la diferencia es que el presidente se plantea destruir el Estado, lo que dice no es lógico', expresó.

"No hay liderazgos naturales en el peronismo"

'Yo creo que estamos transitando el camino de la autocrítica, porque la sociedad decidió votar algo que no sabía para dónde iba o para qué iba, contar de no seguir como estábamos, total de no votar al peronismo. Por eso hay que hacer una autocrítica', señaló Arroyó.

Luego se refirió al escenario social actual del país, indicando que 'la sociedad cambió mucho en Argentina', y que se ve reflejado en la imagen negativa de muchas de las figuras políticas de los partidos tradicionales. 'La gente siente que el Estado se mete mucho en cosas que no tiene que meterse y reclaman más grados de libertad. En eso se fueron a la extrema derecha que pregona que no debe haber nada de Estado y a todo al mercado', sostuvo.

El ex funcionario de Alberto Fernández aseguró que el peronismo necesita nuevas ideas. En ese sentido, explicó que hubo un cambio profundo en la sociedad, por lo que el peronismo debe volver con ideas de equilibrio, de acompañamiento, de respeto, de escucha y, que solo así nacerán nuevos liderazgos. 'No hay liderazgos naturales en el peronismo, por lo que hay que construir nuevas ideas', explicó.