Zabaleta: 'La Cámpora ha hecho mucho daño a la Argentina y al peronismo'

En una entrevista exclusiva con Banda Ancha, Juan Zabaleta, ex Ministro de Desarrollo Social de la Nación, compartió sus opiniones sobre el impacto de La Cámpora en la política argentina y el peronismo.

"La Cámpora ha hecho mucho daño a la Argentina y al peronismo", afirmó contundente.

Zabaleta destacó la necesidad de enfrentar y discutir problemas internos dentro del partido, señalando que algunos sectores, como La Cámpora, tienden a atomizar y hacer política de manera caprichosa. "Hay un problema de sectores internos como La Cámpora que atomiza, que hacen política partida en capricho de algún dirigente", mencionó, refiriéndose a imágenes de líderes convocando a reuniones internas.

El ex ministro también subrayó la importancia de aprender del fenómeno de Javier Milei, aunque dejó claro que no comparte su ideología. "Hay que aprender de este fenómeno Milei, con el que no comparto absolutamente nada, es hablarle a la sociedad. Hay que dejar de hablarle a los dirigentes", enfatizó.

Zabaleta hizo una autocrítica sobre la gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Reconoció que no lograron cumplir muchas de las promesas de campaña. "Nosotros dijimos venimos a bajar la inflación y no lo logramos. Dijimos vinimos a mejorar salarios y no lo logramos. Dijimos venimos a distribuir la riqueza y no lo logramos", admitió.

Además, Zabaleta comentó sobre la desconexión entre los dirigentes y la sociedad. "Hay un problema enorme en donde le hablan a los dirigentes para quedar bien con ellos, sin entender que cuando se gestiona se le transforma la vida a alguien todos los días", señaló.

Respecto a la reciente derrota del Partido Justicialista (PJ) en San Juan, Zabaleta comentó sobre la estrategia nacional y su impacto. "En definitiva, la estrategia nacional se llevó puesto todo", afirmó, sugiriendo que la falta de una estrategia federal contribuyó a la derrota.

"Lo que tienen que entender los dirigentes nacionales es que cuando tienen estrategias, hay que hacerlo de manera federal. El gobierno nacional y el resultado del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se ha llevado puesto muchas cosas, muchas provincias, muchos gobiernos provinciales y muchos gobiernos comunales", explicó.

Zabaleta concluyó destacando la importancia de que la reconstrucción del peronismo venga desde el interior del país. "Es importante que dirigentes empiecen a entender que la reconstrucción también viene desde el interior, desde el Norte, Cuyo, el Sur. Ahí es donde está el enorme desafío", concluyó.