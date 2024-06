El dirigente Cesar Gioja comparó la gestión de Milei y Fernández

Este martes por la mañana, el dirigente Justicialista y hermano del reconocido ex gobernador y ex diputado nacional de la provincia José Luis Gioja, Cesar Gioja, hizo su paso por Banda Ancha para abordar en base de su basta experiencia política algunas cuestiones que tienen que ver con la configuración nacional, que dejó afuera al peronismo para darle paso a los libertarios desde hace unos meses.

Al ser consultado sobre la conducción del actual presidente de la Nación, Gioja fue sincero y reveló que: "Yo pensaba que Milei iba a caer más ligero", y en ese sentido, sorprendió reconociendo que en su opinión ha cometido muchos errores en los análisis: "Primero creí que no llegaba con absoluta sinceridad y con espíritu autocrítico, que no había manera de que ganara porque se manejaba con una lógica que no era la realidad". Sin embargo Gioja dijo que su experiencia le enseñó que el mundo mira cosas distintas y que cambia todos los días: "Nosotros tenemos que cambiar de actitudes de pensamiento de formas de incluso de hacer política".

Además agregó que lo que ejecuta el presidente Milei "sigue siendo una sorpresa", hablando de las actitudes que tiene como dirigente político. Además, el dirigente señaló que: "Siento en el corazón de que estamos en una actitud inestable, en un proceso en que sus planteos no me parecen lógicos. Generan algún nivel de repudio y él se siente muy cómodo en ese tipo de cosas y hay muchos a los que les gusta"

Sin embargo, sentenció que a causa de su actitud tan radical, el apoyo del pueblo va decreciendo: "Ese proceso social de deterioro de Milei va a continuar y a qué ritmo no se, pero yo creo que hay un proceso de deterioro que nos va a generar muchos problemas" Sentenció Gioja.

Por otro lado, habló desde la postura peronista, donde comentó acerca de las bases políticas que llevaron a la derrota del Justicialismo. En ese sentido, se expresó diciendo que "el error fue que Alberto Fernández (ex presidente) tiene el error de base de querer ser amigo de todo el mundo". "En la sociedad hay intereses diversos y entonces el poder el Estado tiene que de alguna manera compaginar los intereses de diversos a crear una estructura que equilibradamente le dé a los que no tienen un poco de los que tienen muchos" ahondó en su respuesta el justicialista.

Gioja concluyó el tema diciendo que, un poco de lo mal que le fue a la gestión de Alberto Fernández, tuvo que ver el factor de "la mala suerte de la pandemia".